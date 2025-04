La confesión de Melanie Hamrick que apunta a su boda con Mick Jagger

"Los viejos rockeros nunca mueren", reza el refrán y cuando se habla de Mick Jagger no solo se cumple esta máxima, sino que el líder de los Rolling Stones parece que siempre está más vivo que nunca antes. Un reflejo de vitalidad que se aprecia con cada nueva imagen del artista y, sobre todo, con la última confesión de Melanie Hamrick, su novia, que sugiere que la pareja tiene planes de boda.

"Llevamos dos o tres años comprometidos", ha indicado la exbailarina de ballet en una entrevista con Paris Match. Toda una sorpresa para los fans de sus Satánicas Majestades, que han mostrado su entusiasmo con el actual estado anímico de su ídolo.

"Puede que algún día nos casemos, puede que no. Estamos tan contentos con nuestra vida actual que me daría demasiado miedo cambiar algo", ha indicado Hamrick durante la entrevista, destacando que la fórmula para mantener su relación se ha basado en "apoyarnos mutuamente, estar ahí el uno para el otro y asegurarnos de que todo el mundo sea feliz. Eso es lo único que me importa y a lo que aspiro".

Una relación que se remonta a 2014, cuando se conocieron al coincidir la parada en Tokio de la gira de los Rolling Stones y la del American Ballet Theatre, aunque no fue hasta cuatro meses después cuando comenzó su noviazgo cuando Mick Jagger se citó con ella en Zúrich.

Sin embargo, no se trata de la primera vez que Mick Jagge y Melanie Hamrick disparan los rumores acerca de un posible enlace, ya que en 2023, durante un evento relacionado con la novela First Position, de la coreógrafa, ya se pudo observar un llamativo anillo en su dedo anular izquierdo. Un detalle sobre el que no tuvo reparos en responder a la revista People: "Se me escapa una risita porque... ¿Mick me lo regaló? Sí, me lo dio. ¿Es para ese dedo? Efectivamente. Pero somos como adolescentes cachondos que se regalan cosas... En mi mente es un anillo de promesa. Somos inmaduros y lo llamamos así".

Desde entonces, la pareja ha experimentado momentos tan importantes como el nacimiento de su hijo Deveraux Octavian Basil en 2016, de quien Hamrick destaca que ha heredado la vena artística de la pareja. "Baila mucho", explicó en una entrevista en el New York Times en 2019. "Toca el ukelele, se inventa canciones... tiene el gen, sin duda. Espero que empiece con el claqué. Le encantan las clases de música".