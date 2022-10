Las confesiones nocturnas de Rosalía: su próximo álbum, con quién quiere colaborar, y una canción para escuchar durante el sexo

Rosalía es una artista que siempre se ha mostrado muy cercana con sus seguidores. Tanto en entrevistas como en redes sociales, la catalana saca su lado más natural, y es una de las cosas que más gustan de ella.

Esta vez, ha querido interactuar con sus fans a través de Twitter, donde ha puesto un tweet para que le hagan preguntas de cualquier tipo, y ha respondido hasta las más comprometidas.

"HoLa Hoy estoY alegre y disfrutonA así q Si quieres preguntarme algo es posible q te responda", ha escrito la intérprete de Bizcochito en su cuenta para empezar la ronda de preguntas y respuestas.

Su canción favorita para practicar sexo

Hay algunos que no se cortan un pelo y le han preguntado a Rosalía por algunos de los aspectos más íntimos de una persona: el sexo. "¿Cuál es tu canción favorita para follar?", curioseaba un fan, y la respuesta de ella no ha podido ser más natural y sincera: "No chingo escuchando música sería muy difícil xa mi xk me estaría distrayendo con las melodías y los rifs y noseke tengo deficit de atención pero si lo hiciera creo q eligiría esta".

Quiere colaborar con Kendrick Lamar

Son muchos los artistas que desean colaborar con Rosalía, pues es todo un referente en el mundo de la música, pero ella también tiene personas en mente que admira y con las que les gustaría trabajar. Un seguidor le ha preguntado quién es esa persona con la que le gustaría colaborar, y la respuesta no sorprende: con Kendrick Lamar.

No es la primera vez que la catalana le menciona en referencia a una colab y se siguen en redes sociales, ¿será que ya se han metido en el estudio juntos?

Pensando ya en su próximo álbum

Rosalía no descansa. Después de años de trabajo para su creación Motomami y con un increíble tour mundial por delante, la cantante ha dejado caer que ya está pensando en su próximo disco.

Aunque no sabemos fechas, lo que sí está claro es que, después de este trabajazo, la cantante se merece un enorme descanso para recargar pilas y volver a tope .

Curiosidades sobre Rosalía

Esta sesión de Q&A también nos ha servido para conocer un poco más a Rosalía, que nos ha dejado algunos datos random y curiosidades sobre ella:

Su canción favorita de Katy Perry es Teenage Dream

Usa un champú de lush con olor a miel

Su pijama es una sudadera con su nombre que le regaló un fan

La canción que más disfruta cantando en el escenario es Despechá

Todavía no le ha crecido el mechón de pelo que se cortó por error

Le gusta mucho el álbum Evergreen de Caroline Shawn

de Caroline Shawn Su canción favorita del momento es literalmente ilegible

Su personaje favorito de Aquí no hay quién viva es La hierbas

¿Una canción suya para dedicar a un novio? Hentai

Dinero y libertad se llama Chiri porque quería que los nombres de las canciones fuesen solo de una palabra y chiri suena bonito

Se está viendo ahora Juego de Tronos

La K y la L no están en el abecedario Motomami porque se le olvidaron

Definitivamente con todos estos datos podemos decir que conocemos casi en profundidad a Rosalía.