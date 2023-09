Conoce a Inma Cuesta: su edad, su actual pareja, sus dos hijos y su faceta de cantante

Inma Cuesta (43) no necesita tarjeta de presentación. Comenzó en el cine en la película Café sola o con ellas (2006) y tras esta ha logrado consagrarse como una de las actrices más cotizadas del país. Varias nominaciones a los Goya y ganadora en dos ocasiones de un premio Feroz.

Casi 20 años después de sus inicios, la valenciana se une a Luis Tosar para el film Todos los nombres de Dios.

Detrás de una carrera profesional cargada de proyectos, premios y reconocimientos se esconde una faceta personal que Inma siempre ha intentado dejar en segundo plano.

Su perfil como cantante

Todos conocemos a Inma Cuesta como actriz, pero pocos saben que también tiene un lado cantante.

Canta desde niña, pero nunca ha pensado en dirigir su carrera hacia la música. "Si me toca interpretar algún personaje que tiene que cantar, lo hago de mil amores y me entrego totalmente. Pero, no, grabar un disco ni me lo planteo. Son palabras mayores. Requiere una preparación que quizá no tenga. Lo veo muy complicado. No sé, tal vez en el futuro”, decía en esa misma entrevista la actriz, que ha mostrado en numerosas ocasiones sus dotes como cantante.

El cine ha sabido explotar este talento y uno de los directores que más lo ha hecho fue Paula Ortiz en la película La novia. ¿Quién no se ha emocionado escuchando La tarara cantada con su voz?

Pero no solo el cine ha hecho cantar a Inma Cuesta, también la televisión. En Late Motivsorprendió interpretando Volver, Volver, y también la hemos escuchado cantar Piensa en mí de Luz Casal o Contigo de Joaquín Sabina. Si le preguntan cómo se define, ella lo tiene claro. “Soy una actriz que canta”.

Sus comienzos en el teatro

Antes de ser Margarita en la serie de TVE. Inma Cuesta fue María en el musical Hoy no me puedo levantar. (2005-2009). Nacho Cano le dio la oportunidad eligiéndola entre más de 2.000 de aspirantes a protagonizar el espectáculo. "Cuando me lo encontré con, le dije: 'Creo que me estás buscando a mí'. ¡Y era Nacho Cano! Pensaría: '¿Y esta niñata quién es?", contó la actriz, que se presentó a este papel con 23 años.

Cuatro años después, cuando ya triunfaba en televisión, trabajó en el musical ¡Ay, Carmela!, conJavier Gutiérrez y Marta Ribera. Duró un año y no le importaría repetir la experiencia.

"Si tengo oportunidad, volveré a repetir con otro proyecto de estas características. Me encanta la música y guardo un gran respeto y admiración por todos los profesionales que se dedican a esta especialidad. Creo que es tan difícil o más que actuar", contó en una entrevista en 2014.

Quién es la pareja de Inma Cuesta

No hay detalles sobre la identidad y/o profesión de la pareja de Inma Cuesta. Aunque no cabe duda de que tienen una relación de lo más estable, la actriz nunca ha revelado información sobre la vida privada de su chica. A principios de 2023, Voxpopuli publicó que se llamaba Ángeles y era actriz como ella.

Trabaja como guionista y productora de cine y televisión. Incluso imparte clases de esta especialidad y ha dado charlas sobre la visibilidades de las mujeres en el cine.

Sí habló de ella en mayo de 2021, cuando en el Festival de Alicante le dedicó unas emotivas palabras al recoger el premio por su trayectoria y carrera. "A mi amor por ser la mejor compañera de aventuras", escribió en sus redes sociales.

La única vez que hemos podido ver el rostro de la novia de Inma Cuesta fue en el verano de 2020, cuando los paparazzi las fotografiaron disfrutando de las playas de Cádiz.

"Siempre he vivido el tema con naturalidad, tanto yo como mi círculo. Siempre me he sentido apoyada. Gente homófoba siempre va a haber, pero no la tengo en cuenta", decía en enero de 2022 en una entrevista en La Vanguardia sobre sus críticas a los haters del colectivo.

La hija de Inma y su novia

La relación de Inma Cuesta y su novia está más que consolidada porque son madres de una niña de unos tres años. En una entrevista con la revista Hola, Inma Cuesta se deshacía el halagos al hablar de su chica. "Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas", dijo al hablar de su pareja y su hija.

Tras convertirse en madre, la actriz confesaba que había descubierto "un amor absolutamente incondicional, maravilloso" del que destacó la importancia de "aprender y desaprender muchas cosas que, a veces, olvidas cuando eres adulto".

Durante el primer embarazo fue su pareja la que estuvo embarazada a través de un tratamiento de fecundación in vitro, tal y como informó ABC.

El segundo hijo de Inma Cuesta

El 1 de enero de 2023 la actriz compartió en sus redes que ella y su novia estaban esperando un segundo hijo. "2023 La familia crece 🐣 Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad!! FELIZ AÑO nuevo!!!", escribió la protagonista de La voz dormida, que colgó una foto de perfil en la que es veía su incipiente barriga de embarazada.

A mediados de mayo, varios medios publicaron que la actriz ya había dado a luz a su bebé, aunque no ha trascendido ni el nombre ni el sexo del pequeño.

Ella subió un post a Instagram con la frase 'Eres el amor de todas mis vidas' y muchos relacionaron conceptos, creyendo que era un mensaje a su hijo.

Han pasado varios meses e Inma todavía no ha hablado sobre el tema.