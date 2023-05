Las polémicas de Frank Cuesta más conocidas: de la defensa de la tauromaquia a las acusaciones de racismo

El chaval que enfocó su vida al tenis más tarde se convirtió en algo completamente distinto. Naturalista, etólogo (estudio del comportamiento de los animales en sus medios naturales), entrenador de tenis, presentador de televisión, youtuber y streamer con pasaporte español y tailandés. Frank Cuesta, conocido por Frank de la jungla, como se llamó el programa que presentó, también es, desde hace unos años, experto en polémicas de tercer grado en redes sociales.

Frank Cuesta en uno de sus vídeos de Youtube donde muestra su 'Santuario Libertad', el hábitat de animales en libertad en Tailandia fundado por él. // Europa FM

Es una de las caras más reconocidas en televisión asociadas al mundo animal desde que, en 2010, empezara a presentar su programa Frank de la jungla. Por él llegó a recibir un Premio Ondas en 2011 y encadenó más programas dedicados a recorrer el mundo mostrando la fauna más exótica y acercar a su público el entorno natural. La selva en casa, fue el siguiente paso al programa que creó su marca, pero elaborado en España. Luego vendría Natural Frank y Wild Frank, que se emitió de 2014 a 2020.

Su apuesta funcionó y su estilo delante de las cámaras se ha trasladado a los canales de vídeo más populares ahora, como Youtube o Twitch.

Frank Cuesta, el animalismo y la tauromaquia

Cuesta y lo políticamente correcto no han tenido nunca mucho que ver. De hecho, la naturalidad con la que habla sin filtros delante de cámara es sello del presentador.

El naturalista ha mostrado siempre su opinión respecto al trato animal, la tauromaquia o cualquier detalle de la cultura española, empezando por sus mensajes al Rey.

En 2016, Frank escribió una carta abierta al Rey y a los principales líderes políticos criticando el Toro de la Vega por implicar maltrato animal. "Humillar, perseguir, atacar, torturar y asesinar un animal sin razón alguna, simplemente, por el hecho de guardar una tradición medieval".

También ha tenido altercados con una de las caras representativas del toreo en España, Fran Rivera, que dijo de los antitaurinos que eran personas desaseadas, con malas pintas, según cuenta Lecturas. El presentador contestó: "Él tiene un trabajo que al final del día es legal pero no deja de ser una tortura".

Pero también colecciona opiniones negativas del sector antitaurino. Todo vino a raíz del programa que presentó el leonés de 51 años en Wild Frank en 2018 dedicado a los toros. Era "la justicia torera" que intentaba conciliar la realidad del mundo del toreo y el antitaurino, de la que Cuesta aseguraba haber aprendido una lección.

El naturalista afincado en Tailandia colecciona broncas por más motivos. En 2018 cerró su cuenta de Twitter y su canal de YouTube tras el acoso recibido por contestar al youtuber Dalas Review, que le acusó de manipulación en uno de sus vídeos. Ese mismo año, el también youtuber Jordi Wild se burló de Tailandia y el presentador le dedicó unos mensajes, aunque ahora su relación es tan buena que Frank ha visitado su podcast Wild Project.

Frank Cuesta habla sobre ser anti-animalista en el podcast de Jordi Wild.

La lista es infinita. Ha imitado a Greta Thunberg, opinó de Dani Mateo y de cómo se sonó los mocos con una bandera de España en un sketch para El Intermedio y se ha burlado del sector animalista.

Las acusaciones de homófobo y racista

En diciembre de 2022, Frank Cuesta reventó las redes sociales tras publicar un vídeo hablando sobre diversidad sexual, en el que decía: "Tú ahora pones una película en Netflix y son todo tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros... Yo ya no veo un tío y una tía nunca".

"Ya no hay machos. Le da miedo a la gente ser macho", aseguraba el presentador notablemente acalorado. "Ya no se puede ver una película donde una tía diga: me gusta un tío. Es antinatural. Estamos siendo anormales".

También comentaba el color de piel del personaje de Ariel en el recién estrenado live action de La Sirenita, y traía a colación una dictadura de lo políticamente correcto con la inclusión de la actriz Halle Bailey en el elenco del film. "¿Qué ha hecho la puta pelirroja para que la hagan negra? Y menos mal que la negra no tenía una polla, o que fuera ecologista, porque como ahora todo tiene que ser así".

Lo último de Frank en redes ha sido el anuncio de su nueva producción, Carretera Salvaje, que se presenta este 31 de mayo. Su compañera de programa es Cristina Seguí, cofundadora del partido político Vox.

Este detalle ha sido mal recibido en redes sociales, donde parte del sector ha atacado a Frank, criticando su nuevo proyecto. Este publicó su respuesta el pasado 22 de mayo en un tweet que ya ha borrado donde estallaba denunciando el acoso recibido por "incitación al odio" hacia su persona.