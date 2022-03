El consejo de Kim Kardashian a otras mujeres: "Levanta tu maldito culo y ponte a trabajar"

Las Kardashian se han convertido en todo un fenómeno que va mucho más allá de las pantallas. La familia de Kris Jenner empezó a ganar muchísima popularidad cuando en 2007 tuvo la idea de televisar sus entresijos familiares en el reallity Keeping up with the Kardashian.

Tras el éxito obtenido durante años, el clan Kardashian decidió poner fin a sus aventuras televisivas en 2020, anunciando que esta sería su última temporada. Pero si pensabas que a partir de ahora te ibas a quedar sin saber cómo continúan las mil historias de Kourtney, Khloe, Kim, Kendall, Kylie y la artificie de todo, Kris Jenner, estás muy equivocado.

La matriarca nunca quita la vista de los negocios multimillonarios y se ha embarcado con su familia en un nuevo proyecto llamado The Kardashians, que se estrenará en Hulu en próximo 14 de abril. Se trata de una versión "mejorada" del reality con un punto más documental y sobre todo con más dinero.

Kim Karashian: "Levanta maldito tu culo y ponte a trabajar"

Kim Kardashian siempre ha sido una de las hermanas más mediáticas de esta familia. En un extenso reportaje para Variety que ha protagonizado junto a su madre y sus hermanas Khloe y Kourtney, la empresaria ha dado un consejo a todas aquellas mujeres que sueñan en levantar un imperio como el suyo: "Tengo el mejor consejo para las mujeres en los negocios. Levanta tu maldito culo y trabaja. Parece que nadie quiere trabajar hoy en día".

En la misma entrevista, Kim ha asegurado que no le afecta en absoluto toda la imagen que se ha creado entorno a ella y a que es famosa "solo por ser famosa". "¿A quién le importa? Nos enfocamos en lo positivo. Nos partimos el culo. Si eso es lo que piensas, entonces lo siento. Simplemente no tenemos la energía para eso. No tenemos que cantar, bailar o actuar; podemos vivir nuestras vidas, y bueno, lo logramos. No sé qué decirte", ha asegurado.

Kim ha profundizado en la clave del éxito de toda su familia. Considera que el haberse expuesto sin ningún tipo de censura frente a la audiencia, ha hecho que el público empatice con ellas y se hayan vuelto tan populares: "Hemos mostrado separaciones, transiciones u otras situaciones duras que la gente prefiere lidiar con ellas en casa, y hemos cambiado la forma de mostrar la realidad en televisión de una manera que puede ser de ayuda y eso me hace estar orgullosa".

Kim Kardashian y su faceta de abogada

Por otro lado, Kim Kardashian se ha convertido en abogada tras aprobar el examen "baby bar", que permite que una persona se convierta en abogada admitida a través de un aprendizaje: "Cuando fui a la Casa Blanca y pude sacar a alguien de prisión, ese fue el momento más importante para mí en el que me di cuenta de que podía marcar la diferencia", dice Kim.

Tras este hito, su objetivo es lanzar su propio bufete de abogados en el que contrataría a personas que han salido de la cárcel para continuar con la lucha por la reforma penitenciaria.