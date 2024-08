El corazón de Ben Affleck está ocupado por una Kennedy

Ben Affleck ha sido visto en compañía de Kick Kennedy, hija de Robert F. Kennedy Jr., después de haberse confirmado su divorcio con Jennifer López.

Según ha informado PEOPLE, Affleck y Kennedy han estado frecuentando diversos lugares desde finales de la primavera, incluidas visitas al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel. Además, han señalado que "Kick siempre ha tenido un crush por las celebridades, y Ben en particular".

A pesar de estas versiones, una fuente cercana a Kick ha desacreditado cualquier rumor de romance, afirmando que no hay evidencia de que ambos se conozcan bien o tengan algo más allá de una relación de amistad.

Page Six, el primer medio en reportar la unión entre Kennedy y Affleck, ha reiterado los comentarios de que ambos han sido vistos en varios lugares reconocidos de Los Ángeles.

La hija del político tiene una larga lista de parejas famosas, entre los que se encuentran Harper Simon, hijo de Paul Simon, y el heredero bancario Matthew Mellon, quien falleció en 2018.

El divorcio de Jennifer López y Ben Affleck

Al mismo tiempo, el actor ha protagonizado todos los titulares de los medios internacionales por los constantes rumores de su separación de Jennifer López.

Finalmente, la artista presentó los documentos de divorcio el pasado 20 de agosto. La diva estadounidense no ha mencionado ningún acuerdo prenupcial, ha renunciado a la manutención conyugal y ha pedido al juez que también le niegue dicha pensión a Ben Affleck, según ha informado TMZ.

El actor de Hypnotic no tenía "ningún interés" en arreglar su matrimonio, según ha publicado la revista People. "Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma", ha desvelado el medio.

Tal y como revelaron fuentes cercanas, se siente "furiosa y humillada" por como ha vivido estos dos años con el cineasta, ya que pensaba que esta vez sería diferente.