El crecimiento personal de Sara Carbonero: "Me creía un poco el ombligo del mundo"

"Soy la dueña de mi vida y voy a hacer por estar bien". Ese es el titular con el que arranca la entrevista de Sara Carbonero con la revista Harper's Bazaar, que ha querido asomarse al mundo interior de la periodista para conocer cómo se encuentra tras una etapa complicada.

El cáncer de ovarios del que ya está recuperada y su posterior separación matrimonial la han enseñado a relativizar y saborear el presente sin lamentar el pasado o el futuro.

Su último tatuaje, la palabra 'impermanencia', lo deja claro con el significado que tiene para ella: "Nada de lo que hoy gozas está asegurado para mañana. Tener esa consciencia hace que puedas disfrutar más del momento en el que estás", explica.

Un antes y un después en su vida

Los problemas de salud ponen las prioridades de uno patas arriba. Algo así le sucedió a Sara Carbonero cuando fue diagnosticada de cáncer de ovarios en el año 2019. Se operó, se sometió al tratamiento y ahora no solo está recuperada, sino que en ese terreno todo son buenas noticias.

"Te das cuenta de que las cosas le tocan a todo el mundo por igual, indistintamente. No piensas que tan joven te puede ocurrir algo así, simplemente te da un aviso, en mi caso un susto con remedio, que hay gente que no lo tiene", reflexiona Carbonero, que ha desvelado una de sus frases favoritas y que tanto la ha inspirado en momentos complicados. "No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción".

Un crecimiento personal que llegó de forma abrupta. "Nunca te voy a decir que me guste que eso haya pasado, lógicamente no, pero me volví hipersensible, todo lo disfruto más", matiza.

"Estoy muy bien últimamente. Lo que peor he llevado es el sufrimiento, no mío, sino el de lo que más quiero en el mundo, mi familia; el miedo… Tenía ganas de que todo se colocara y marchara bien, que es como está marchando. Lo positivo ha sido eso, que todo sigue, todo va bien", se sincera Sara.

El ruido mediático de su separación

El matrimonio de Sara Carbonero e Iker Casillas se terminaba a principios de 2021 después de meses de rumores y especulaciones. Se trataba de una de las parejas más perseguidas de la prensa rosa desde que se dieron aquel romántico e impulsivo beso en la final de Sudáfrica y a día de hoy no se libran de los paparazzi ni aunque tengan vidas separadas.

"Hay momentos en la vida de una persona que ya son bastante complicados como para que ya ni tu imagen ni la gestión de ella te pertenezca. Eso forma parte de mi vida y lo llevo muy bien, salvo cuando se meten en temas muy, muy personales. Lo mismo me ocurrió con la separación, lo llevé con mucha naturalidad. Las noticias pasan rápido, mañana ya se habla de otra cosa, qué más da, lo importante es el proceso personal que estás viviendo", se sincera.

El anuncio de su ruptura provocó tertulias, titulares y en general un ruido mediático que se mantuvo durante varios meses y que todavía no ha cesado, ya que durante este verano han sido varios los romances que se han atribuido a la periodista. Con Adrián Torres, el pinto que la retrató para Harper's Bazaar y con el que ha quedado claro que solo hay una relación laboral y el cantante Kiki Morente, con el que se la ha fotografiado saliendo a cenar.

"Yo llevo fatal la mentira, de las peores cosas que llevo en la vida, y lo sabe la gente que me rodea. Aunque sea una mentira pequeña, aunque a veces creo que tampoco debe de haber un exceso de sinceridad, ahora que mucha gente dice que ‘es transparente’, muy bien, pero si no te he pedido opinión… Lo que vayas a decir tiene que mejorar el silencio. Creo mucho en la confianza y si se pierde, se pierde todo", cuenta.

"Me creía un poco el ombligo del mundo"

Las circunstancias que se han ido presentando en su vida la ayudan ahora a relativizar los problemas y sacar lo positivo. Uno de los libros que más la han hecho reflexionar es Los cuatro acuerdos. "Uno de ellos es que no te tienes que tomar las cosas como algo personal, y es muy importante porque me creía un poco el ombligo del mundo, que todo giraba en torno a mi, ¡y qué va! Cada uno tiene sus problemas y preocupaciones", asegura la periodista, que se confiesa como una persona que se deja llevar pero siempre con cierto control.

Su próximo tatuaje: 'sentipensante'

La periodista se define como una persona reflexiva y emocional, aunque siempre con una base de organización y racionalidad. Se mueve en esa dualidad entre el relativismo y el control, una fina línea sobre la que hace equilibrios como puede.

"Soy sentipensante, que me encanta la palabra y me la quería tatuar. Aunque ahora hago mucha meditación y mucho yoga precisamente para para no pensar, para dejar la mente en blanco... Lo que siento ya no lo pienso, últimamente me estoy dejando llevar y me hace gracia lo del flow, lo de que fluya... Sí, sí, pero yo soy organizada, vamos a dejar fluir, y pero dime cuándo y dónde para que yo lo sepa. Ahora mismo voy por impulsos, feelings, he aprendido a decir no a muchas cosas... Eso sí, tengo un coco que a veces es mi peor enemigo", explica.