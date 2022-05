¿Crisis entre René Ramos y Lorena Gómez? El despiste de Sergio Ramos y otros detalles que lo dejan entrever

Aunque no existe confirmación por ninguna de las partes, algunos detalles y movimientos en las redes sociales durante los últimos días han levantado las sospechas sobre la relación de René Ramos y Lorena Gómez.

El hermano del futbolista y la cantante podrían estar atravesando una crisis. Son varios los indicios que apuntan a ello: dos felicitaciones un tanto sospechosas y una limpieza de fotos con la que Lorena Gómez parece hacer borrón y cuenta nueva.

Fue en noviembre del año 2019, pocos meses después de haber iniciado su noviazgo, cuando René y Lorena anunciaban el embarazo de la cantante. Ambos se mostraron entusiasmados por la llegada al mundo de su primer hijo en común. Fue el 2 de mayo de 2020 cuando nació el pequeño René Junior.

René Ramos y Lorena Gómez // GTRES

Sergio Ramos felicita a las madres de su familia: ni rastro de Lorena Gómez

Este domingo, con motivo del Día de la Madre, el futbolista del PSG quiso dedicar una felicitación a "todas las mamis, en especial a las de mi familia, las mejores del mundo".

"Por darnos la vida, por abrir camino y por acompañarnos en cada uno de nuestros pasos", agradecía el deportista, que mencionó en la publicación a su mujer (Pilar Rubio) su madre (Paqui) y su hermana (Miriam Ramos).

Ni rastro de Lorena Gómez ni ninguna mención al hijo que su cuñada tiene con su hermano. Una ausencia que no ha pasado desapercibida y que se une a la lista de indicios que revelarían que la cantante y René Ramos no atraviesan un buen momento.

René Ramos y Lorena Gómez en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en 2019 // GTRES

Lorena Gómez felicita a su hijo, pero sin referencias a su padre

Precisamente este 2 de mayo el hijo de Lorena Gómez y el hermano del futbolista cumple dos años.

Una fecha muy especial que la cantante ha querido destacar en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un emotivo texto en el que promete a su pequeño darle todo el cariño del mundo por muy difíciles que se pongan las circunstancias.

"No puedo prometerte que todo sea perfecto, pero sí que sea para siempre. Tampoco puedo prometerte que todo sean momentos felices, sé que habrán momentos difíciles que superaremos juntos. Se que no te puedo prometer cumplir todas las promesas, pero si te prometo que haré nuestros sueños realidad", escribía junto a una foto del pequeño.

Unas palabras que han tocado el corazón de sus followers, quienes no han podido evitar destacar la ausencia de referencias al padre del pequeño.

"No puedo asegurarte un mañana, pero si te aseguro un hoy. No puedo prometerte estrellas, pero si contemplarlas contigo. Se que quizás no soy la madre perfecta, pero si se que puedo hacerte feliz", remataba la artista.

Lorena Gómez elimina sus fotos con René de las redes sociales

Si hacemos un repaso por el perfil de Instagram de Lorena Gómez, que acumulaba decenas de fotos con su pareja hasta hace nada, comprobamos que la artista ha eliminado cualquier rastro de su relación con el hermano de Sergio Ramos.

Si antes presumía de viajes, domingos en familia y cenas de Navidad, ahora en la red social principal de la extriunfita solo encontramos ocho publicaciones, la mayoría enfocadas a su faceta profesional como cantante.

La supuesta mala relación entre Pilar Rubio y Lorena Gomez

Hace dos años, la cantante, harta de especulaciones, utilizaba su cuenta de Instagram para zanjar la polémica sobre una supuesta mala relación con su cuñada Pilar Rubio.

A través de un juego de preguntas y respuestas, un seguidor quiso saber: "¿Es verdad que no os lleváis Pilar Rubio y tú y que no sois amigas?".

"Esta pregunta se repite muchísimo. Espero que después de esto ya no se vuelva a especular sobre el tema. No hay mala relación con Pilar Rubio ni jamás la ha habido. Dejad de inventar y sacar conclusiones falsas", respondió, contundente.