Cristiano Ronaldo, Bad Bunny, Ana Mena... Estas podrían ser las sorpresas de La Velada del Año VI de Ibai

La Velada del Año VI será el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, y aunque ya están confirmados los cinco artistas principales que cantarán en el evento, Ibai Llanos ha adelantado otros cinco cantantes sorpresas que aparecerán. Y, además, se esperan otras apariciones estelares. Repasamos todos los rumores:

La Velada del Año VI ya vive su cuenta atrás. El evento de Ibai Llanos vivirá su sexta edición el sábado 25 de julio en La Cartuja de Sevilla, donde el boxeo y la música se volverán a dar la mano.

Una cita ineludible para los fans de estos streamers como Yo Soy Plex, IlloJuan, Roro o Marta Díaz, que disfrutarán de los enfrentamientos, pero también de las actuaciones musicales, que no son pocas.

Sin embargo, Ibai ha conseguido que esta celebración no solo se haya convertido en un espectáculo para los fans de los combatientes, sino en un verdadero festival de música en el que actúan algunos de los cantantes más destacados del momento.

Después de tener muy en ascuas a sus seguidores, Ibai anunció a Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA como los artistas principales del evento. Pero a ellos se unirán cinco nombres más, convirtiéndose así en artistas sorpresas de la cita deportiva.

"Algunos saldrán con los boxeadores a la salida y otros vendrán de sorpresa a Sevilla", desveló el streamer organizador, por lo que aún queda margen para especular acerca de qué artistas actuarán ante el público de La Cartuja en La Velada del Año VI.

Artistas La Velada del Año 6 | .

Basándonos en los rumores por redes sociales y en las agendas de algunas personalidades y cantantes, analizamos qué sorpresas podrían aparecer en el evento de boxeo este año:

Cristiano Ronaldo

Antes de entrar en detalles de los otros cinco artistas que cantarán en La Velada del Año VI, mención especial merece Cristiano Ronaldo. El futbolista está de actualidad por su destacado papel con la selección portuguesa en el Mundial, pero hay algo claro que lo une al evento de Ibai Llanos.

Se trata del periodista deportivo Edu Aguirre, quien se enfrentará sobre el ring al periodista argentino Gastón Edul. El colaborador de El Chiringuito de Jugones siempre ha destacado su estrecha relación con El Bicho, y los rumores de que la estrella del fútbol acompañará al comunicador en su entrada de la pelea ha hecho hasta hablar tanto al peleador como a Ibai.

Después de filtrarse una imágenes de Aguirre y Ronaldo paseando por Madrid, el periodista deportivo comentaba: "Estamos preparados". esta declaración ha hecho enloquecer a los fans del evento. Según ha confesado Ibai, el participante le comentó que el portugués conocía que se iba a pegar en La Velada y que le hacía "mucha ilusión".

"La canción la tengo pensada, la performance la tengo pensada con la persona con la que lo he hablado y el resto sorpresa", confesó en otra ocasión Edu Aguirre para truthTime Sport.

L0rna

Lejos de marcar distancia y crear expectación, la influencer Fabiana Sevillano compartió un vídeo cantando junto a la trapera L0rna, y los rumores no tardaron en llegar de que la artista podría acompañar a la sevillana en su salida al ring en La Cartuja.

La propia creadora de contenido se pronunció sobre ello en una alfombra roja, y dejó la idea en el aire: "La gente se ha vuelto loca con la L0rna y conmigo, pero si tú atas cabos, L0rna, ese día, creo que está en un festival. Así que no van por ahí los tiros". La luchadora se refiere al Revés Festival de Cullera, Valencia, donde actuará la cantante el mismo día del combate. Así que, a no ser que haya muchas horas de diferencia, la trapera no aparecerá en La Velada.

Ana Mena

Puesto que la influencer Marta Díaz es otra de las luchadoras de La Velada del Año VI, muchos especulan ante la posibilidad de que sea Ana Mena quien la acompañe hasta el ring. Y es que a ambas las une una bonita amistad de la que presumen en redes sociales muy frecuentemente, pero sobre todo su relación se hizo de lo más viral en un cumpleaños de la creadora de contenido, en el que la malagueña gritó y bailó junto a la cumpleañera, lo que fue recreado como un trend durante las siguientes semanas.

Es por ello que se rumorea sobre una escena similar para homenajear ese momento minutos antes del combate de Marta Díaz contra la influencer Tatiana Kaer.

Quevedo

El foco de las sorpresas también está puesto en Quevedo. El artista está prestándose a las apariciones inesperadas últimamente, como lo hizo en el ultimo concierto de Bad Bunny en Madrid o en el show de Aitana en las Palmas de Gran Canaria a ritmo de Gran Vía. Pero en este caso lo que lo podría llevar a actuar en La Velada del Año VI es su vínculo con dos artistas confirmados: Lucho RK y La Pantera.

los tres artistas son de Gran Canaria y pertenecen al mismo círculo de músicos Entre ellos se conocen desde antes de alcanzar la fama y se apoyan mutuamente. Incluso se les ha llegado a llamar 'Los Rookies', un grupo informal de artistas que impulsó la nueva escena urbana canaria. Además, Quevedo fue una inspiración para los otros dos artistas. El éxito de Cayó la Noche Remix, que une a los tres, abrió muchas puertas a la música urbana hecha en Canarias.

Además, los cantantes tienen otras colaboraciones, como GUAYA y HALO. Y no hay que olvidar la buena relación entre Quevedo e Ibai para prestarse a aparecer por sorpresa en La Cartuja.

Bad Bunny

El gran nombre que lleva meses barajándose para la Velada es el de Bad Bunny, aprovechando su tour por Europa. Eran tales los rumores que hasta el propio Ibai Llanos se pronunció al respecto: "Me encantaría que viniera, pero lamentablemente no vendrá a La Velada ni creo que vaya a nada que no sea su tour".

No obstante, Ibai y Bad Bunny han tenido varias charlas públicas de promoción, por lo que muchos creen que el puertorriqueño podría actuar como la gran sorpresa de la noche en La Cartuja.