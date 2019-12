Cristina Pedroche divide a sus seguidores con su último mensaje

Cristina Pedroche ha confesado en numerosas ocasiones que comer bien es uno de sus grandes placeres. Afortunadamente es algo de lo que puede disfrutar prácticamente a diario debido a que su marido, Dabiz Muñoz, es uno de los chefs más destacados de nuestro país.

Por este motivo la pareja no ha perdido la oportunidad de disfrutar de la mejor gastronomía parisina en su escapada a la capital francesa, de la que ha compartido varios momentos en las redes sociales. Románticos paseos nocturnos con la Torre Eiffel de fondo, contemplando de la decoración navideña de la ciudad con la que confiesa haber "disfrutado como una niña pequeña", y por supuesto comiendo y cenando en los mejores restaurantes de París.

¿Y qué producto gastonómico de París hay más típico que los croissants? Por este motivo Cristina ha querido convertirse en toda una experta en esta pieza de panadería haciendo una cata de los mejores croissants de la ciudad.

Tras haber encontrado el que denomina "el croissant perfecto", Cristina ha querido hacer una descripción de lo más profesional de su hallazgo: "El secreto está en que usan ingredientes muy frescos de granjas naturales de proximidad y harina molida a la piedra. Y así les queda", empieza explicando para adentrarse en términos más específicos: "Aspecto hojaldrado con muchas capas superpuestas, muy crujiente por fuera y por dentro muy aéreo, con un alveolado muy uniforme con mucho olor y sabor a mantequilla y nada grasiento. MUERO DE PLACER".

Una descripción que mucho de sus seguidores han aplaudido valorando los conocimientos gastronómicos que está adquiriendo la presentadora: "Ya hablas hasta técnicamente!!! 🔝🔝", "Con esta descripción tan precisa me has hecho morir a mi también ", "Ojo a los tecnicismos: “Muy aéreos con alveolado muy uniforme”, muy fan 😜😜😜! , "Vaya crítica! Alguien te ha echado una mano en la redacción? 😜" o "Como has aprendido de un gran Chef a la hora de hablar de comida. Me encanta lo de “por dentro aéreo”"

Además, mucho coinciden con la opinión de la presentadora: "Son los más deliciosos que he probado. En ningún sitio como en paris 💕💕" , "Luego te comes uno de esos “croisanes” mega inflados, blancos y con una capa brillante que les han echado por encima y entras en depresión" y le piden que indique el lugar exacto para poder degustarlos cuando vayan a París.

Sin embargo, también ha generado opiniones contrarias cuando dice que "cuando pruebas la excelencia de las cosas ya no hay vuelta atrás" defendiendo que en España también hay muchas panaderías de calidad que hacen muy buenos croissants: "Cristina hay no te puedo dar la razón, tú ven a Baeza patrimonio de la humanidad y ve a una pastelería confitería que se llama Martínez y pide un croissant y ya me dirás que diferencia hay", "Los mejores en cafetería pastelería Martinez en Baeza . Jaén", "Estás describiendo ahora mismo los croissant de @panem_madrid pura excelencia!!" o "No hace falta ir a Francia para comer un buen pan. Aquí tenemos muy buenos".

Y tú, ¿opinas como Cristina o crees que aquí se pueden comer croissants de la misma calidad?