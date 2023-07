Cristina Pedroche habla de su parto: cuántas horas, qué hizo con la epidural y cómo vive el posparto

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz acaban de dar la bienvenida a la paternidad. El pasado 14 de julio la colaboradora de Zapeando dio a luz a su hija Laia con el cocinero más aclamado del país y, desde entonces, ha hecho varias apariciones en sus redes sociales informando de su estado de salud y los avances de la etapa vital que acaba de empezar: la maternidad.

Sus problemas con la lactancia fueron noticia hace un par de días, cuando confesó que ha llegado a pensar en "tirar la toalla", y razón por la que se está poniendo hojas de lechuga en los pechos.

La presentadora explicó que "cuando nació se enganchó perfectamente pero ella no prestaba mucha atención al agarre, solo le interesaba que mamara y le daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darle problemas y en seguida le salieron dos grietas, una en cada teta". Eso le llevó a enfrentar cada toma "con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello".

Este martes, Pedroche se sentía más entera y ha querido publicar en sus stories de Instagram una imagen en la que aparecía ella misma horas después de haber dado a luz, con una casilla de "preguntas y respuestas" titulada "Sobre el parto". Así, la madrileña ha contestadolas dudas de sus seguidores sobre el proceso: "Hoy que psicológicamente me encuentro mejor contestaré a algunas preguntas. Si no lo he hecho antes es porque ha sido tan salvaje y bonito que no quería que el odio que sé que vendrá cuando conteste algunas cosas me pudiera afectar", aclaraba.

¿Parto natural o cesárea?

Parto vaginal y natural. Si hubiera sido cesárea en tres horas después del parto (como en esta foto) no creo que hubiera podido estar así de bien de pie.

Lo que llevo es un empapador porque en las horas posteriores se sangra bastante. A día de hoy ya sangro muy poco pero hay mujeres que se tiran sangrando toda la cuarentena.

¿Cuántas horas estuviste de parto?

Llevaba una semana y media con dinámica de parto, con pródomos, pero nada de dolor y eso ya me estaba haciendo borrar el cuello del útero y empezar con la dilatación. El día 13 a las 4 de la mañana empezaron las contracciones con intensidad, pero venían cada 6-10 minutos, todavía no eran regulares. Así que estuve en la cama tumbada y concentrada en la respiración cada vez que venía una ola uterina más intensa. Fui cambiando de posición según me iba pidiendo mi cuerpo.

Desde las 8 de la mañana ya estuve hablando con mi matrona Ana Hernández y me recomendó meterme la pelota de pilates en la ducha y la verdad que me alivió bastante.

Después me metí en la piscina y estuve hasta las 20h ahí. Todo el rato hablando con la matrona y la ginecóloga que me iban supervisando. El agua me ayudó a sentirme menos pesada y aunque la intensidad era cada vez mayor me ayudaba bastante los masajes con presión en la zona lumbar cuando venía la contracción. Entre una y otra me relajaba muchísimo, incluso pude comer. A las 21h ingresé de casi 5cm en el hospital HM de Montepríncipe y Laia nació a las 00:10 ya el día 14 de julio.

¿Te pusiste epidural al llegar al hospital?

La famosa pregunta. No, no me puse epidural. Estaba muy tranquila y no me acordé de ella. En el curso de Hipnoparto de @partopositivo me enseñaron muchísimos recursos para gestionar el dolor y yo me construí mi propia escalera par ir eligiendo una cosa u otra según fuera aumentando la intensidad de las olas uterinas, y la epidural estaba la última de mi lista. No me tuvieron que poner ninguna medicación, ni tuve desgarro, un pequeño punto que ya se ha reabsorbido.

La respiración fue mi gran aliada.

Había leído y hablado tanto con las chicas de @partopositivo que sabía que había mujeres que cuando ya les quedaba muy poco para dar a luz decían: no puedo más, me voy a morir.

Y que después incluso algunas no se acordaban de haberlo dicho.

Cuando yo dije esa frase fui totalmente consciente de estar diciéndola y aunque el dolor era muy fuerte sonreí porque sabía que ya estaba todo hecho, que en pocos minutos conocería a mi hija.

¿De cuántas semanas estabas cuando te pusiste de parto?

De 40+2.

Yo estoy contando mi experiencia que es igual de real y válida que la de otras mujeres. Ni soy mejor mujer por no haberme puesto la epidural o haber tenido parto natural en vez de cesárea, ni mejor madre por estar queriendo que la lactancia sea un éxito. Pero tampoco peor.

Este es mi caso y ya está. Y yo estoy muy contenta porque iba muy preparada para todo lo que pudiera surgir y al final salió mejor de lo imaginado. Por mucho que yo quisiera una cosa el parto es cosa de dos, mía y de mi beba y ella también hizo un gran trabajo. Somos un gran equipo y estoy feliz.

¿Por qué las pegatinas rosas en el abdomen?

Se llaman kinesiotape. Me lo recomendó la fisio del suelo pélvico para dar más soporte a la zona abdominal y a los transversos.

Me lo puse al día siguiente de dar a luz y bastante bien. A los dos días me lo quité porque quería verme bien la tripa pero me lo puse otra vez porque notaba mucho la diferencia.

Yo tengo mucha consciencia de mi cuerpo y llevarlo puesto me hace tener aún más en una zona que todavía está un poco "dormida" como es normal. También me ayuda a tener una postura correcta.

Esta foto tiene 5 días, ahora mismo estoy mucho más plana. El deporte durante el embarazo me ha ayudado muchísimo para tener la recuperación que estoy teniendo. Ayer tuve revisión con la ginecóloga y físicamente estoy perfecta, ya poco a poco puedo ir empezando a hacer estiramientos y ejercicios con mucho control del suelo pélvico. Pero todo sin prisa y bien supervisado. Ahora mismo estoy 100% para lo que mi hija pueda necesitar, que muchas veces es simplemente que la tenga encima haciendo piel con piel. Y así somos felices las dos.

¿Cuándo nació tu nena habéis hecho algo con el cordón?

Hice pinzamiento óptimo, es decir, lo cortamos cuando dejó de latir y se quedó totalmente blanco.

Fue una de las primeras decisiones que tomé en cuanto empecé a leer sobre embarazo.

¿Cómo llevas el posparto?

El posparto es duro. Muy duro. A veces lloro sin saber muy bien el porqué y no me salen las palabras. La lactancia es muy dura, y con las grietas lo he pasado muy mal, pero ahora gracias a @albapadibclc estoy mucho mejor, y preparándome para las futuras crisis de lactancia que puedan venir. También he necesitado la ayuda de una psicóloga perinatal de @lactapp_lactancia. (@noelia lactapp) que me ha ayudado a entender mejor el proceso y a saber que todo es normal y que no estoy sola.

Ahora me siento más fuerte y por eso comparto todo esto porque quizás alguna mujer está pasando por lo mismo, que sepa que no pasa nada por buscar ayuda y que por supuesto no está sola. No estamos solas.