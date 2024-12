Cristina Pedroche se pronuncia sobre las audiencias de las Campanadas y da pistas nuevas de su vestido

Cristina Pedroche lleva 11 años siendo la presentadora de las Campanadas en Atresmedia. La colaboradora de televisión ha batido récords en esta noche tan especial del año con sus misteriosos vestidos.

Por eso, en su visita a El Hormiguero Pablo Motos le ha preguntado sobre si para ella es importante el dato de audiencia. "A mí nunca me ha agobiado el dato porque las primeras Campanadas que hice en La Sexta hicimos un 6,7 % y nadie pensaba que íbamos a hacer ese dato, que ganamos incluso a Antena 3".

"A mí me da igual la audiencia, yo solo compito contra mí misma y cada año quiero ser mejor y busco a un equipo cada año que me arrope ese día", ha expresado, muy sincera.

"La audiencia para los jefes y esas cosas, yo lo que quiero es hacer un programa increíble", ha concluido la vallecana.

Pistas nuevas sobre el vestido

Sobre su vestido, Pedroche ha asegurado "que la cosa no se aleja mucho" del traje del año pasado, el cual simbolizó la sequía con un tejido que simulaba el agua. "Este año va a ser muy grande y traigo la exclusiva", ha adelantado la presentadora de televisión.

"A lo mejor este año en vez de un 'chás' a lo mejor hay varios 'chás, chás'. Este año la magia va a estallar en Antena 3", ha lanzado la presentadora, dejando a todos descolocados. "Josie dice que España no está preparada para esto, no lo va a entender de todo", ha añadido, volviendo "loco" a Pablo Motos.

Por otro lado, ha explicado que "en la capa predomina un color y por dentro predomina otro. A lo mejor son tres colores, pero no es rojo". También ha sorprendido al explicar que no lo ha llevado puesto a 19 de diciembre: "No me lo he probado todavía, y esto a lo mejor es otra pista. A lo mejor es un vestido que se puede poner cualquier persona, tenga el cuerpo que tenga".