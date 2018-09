Cristina Pedroche publica un selfie sin maquillar que ha hecho arder Instagram

Cristina Pedroche es de las pocas celebrities que tiene un Instagram "sin filtros". La presentadora de televisión no suele esconderse y si tiene que posar en natural no tiene ningún problema.

También enseña los looks que cada día se pone en Zapeando y es que... no hay nada que se ponga Cristina Pedroche que no se agote en pocos días. La que comenzó como colaboradora de 'Sé lo que Hicisteis' en laSexta se ha convertido en toda una influencer.

Pedroche, que ha sido el centro de las críticas en infinidad de ocasiones (como su "polémico" vestido para dar las Campanadas), está acostumbrada a que los 'haters' se ceben con ella, pero en esta ocasión ha sucedido todo lo contrario.

La presentadora publicaba un 'selfie' de lo más natural en su cuenta, donde dejaba ver sus pecas en el rostro, sus pestañas sin postizos, su cara sin una gota de maquillaje... ¡Y magia! En menos de lo que canta un gallo, la imagen se había llenado de 'me gusta' y comentarios alabando su naturalidad. ¡La verdad es que está guapísima, con o sin maquillaje!.

La presentadora acompañaba la imagen con el texto: "Bu, qué susto", bromeando con sus seguidores por que se iban a asustar al verla sin maquillaje.