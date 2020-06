Cristina Pedroche se sube a la báscula tras la cuarentena y desvela su peso: “He engordado”

Si hay algo que caracteriza a Cristina Pedroche es su naturalidad y hablar sin tapujos sobre aspectos como su cuerpo. Aunque no le importa lo que opinen sobre su físico, la presentadora ha hablado varias veces sobre su cuerpo y no tiene problemas en mostrar su peso, tal como ha hecho a través de Instagram confesando que ha cogido un par de kilos durante la cuarentena.

Cristina Pedroche le ha sacado mucho partido a la cuarentena. Si bien al principio tuvo un momento en el que nos confesaba que no le apetecía hacer nada, "solo comer", rápidamente le puso remedio a la desidia.

Así lo ha ido mostrando a través de Instagram. Desde rutinas de entrenamiento de tonificación y yoga, a tratamientos de belleza caseros para mantenerse ocupada y continuar cuidándose durante el confinamiento.

Tampoco podían faltar las recetas de cocina, como su tarta de queso que se convirtió en el postre estrella de la cuarentena. Y es que tenía razón cuando decía que era "la mejor tarta de queso del mundo".

Y si a esta deliciosas recetas le sumamos que convive con uno de los mejores chefs del país, pues lo de mantener la línea durante estos meses no es tarea fácil.

En su reincorporación a Zapeando, Cristina bromaba con el resto de sus compañeros que había ganado dos kilitos durante la cuarentena.

Cundo Dani Mateo bromeaba con que "los gramos que perdía con el yoga los ganaba a kilos con las recetas de su marido", Pedroche le da la razón: “Si solo me hubiera quedado con la parte del deporte, pues estaría super bien, que ojo, estoy super bien porque solo he cogido 2 kilos gracias al deporte. Porque si fuera solo por lo que he comido, cojo 6 o 7. Pero no pasa nada”, admite.

Dos kilos que ni se aprecian a simple vista ya que la presentadora tiene un físico espectacular.

Y aunque ella está más que orgullosa de su cuerpo, le daba un poco de cosa enfrentarse a la báscula. Pero al final lo ha hecho y ha mostrado no sólo su peso, si no varios aspectos sobre su físico teniendo en cuenta su edad y su nivel de entrenamiento diario.

Tal como puede observarse en la báscula, la presentadora pesa 60 kilos y 600 gramos. Un peso que, a pesar de decir que ha engordado, está por debajo de los 63 kilos que indica su peso estándar teniendo en cuenta su edad con su rutina de ejercicio diario.