Cristina Pedroche es una de las muchas personas que están compartiendo en redes sociales cómo están sobrellevando la cuarentena . La presentadora ha compartido una imagen haciendo yoga con una reflexión con la que muchos se sentirán identificados: "No me apetece hacer nada, solo comer".

Las redes sociales están todavía más activas desde que se decretó el estado de alarma y el consecuente confinamiento en casa en todo el país.

Afortunadamente, están surgiendo numerosas iniciativas para combatir el aburrimiento y mantenernos activos en casa. En el mundo de la cultura, muchos artistas han apostado por los directos en streaming, como ocurrió el fin de semana pasado con #YoMeQuedoEnCasaFestival.

Además, muchos de ellos estarán con nosotros cada tarde en Europa Home Date, a partir de las 17h en el Instagram de Europa FM para charlar con nosotros y explicarnos qué hacen para ocupar su tiempo en casa.

Varias plataformas de entretenimiento y editoriales de pago han abierto sus contenidos gratis durante este periodo de cuarentena y numerosos profesionales intentan amenizar a sus seguidores a través de las redes sociales con vídeos y publicaciones.

Pero aún así, luchar contra el la desidia que genera el confinamiento es algo que nos está afectando a todos. Cristina Pedroche, como muchas otras personas, ha publicado en Instagram cómo se siente en los primeros días de cuarentena y seguro que muchos se van a sentir identificados con esa sensación.

"No me apetece hacer nada, solo comer.🤦🏽‍♀️ Me he obligado a hacer un poco de yoga y reconozco que ahora me siento mejor. Voy a obligarme a hacer algo de deporte todos los días. #YoMeQuedoEnCasa pero no quiero ser una bola 🤣🤣🤣", escribía junto a una imagen en la que aparece vestida con ropa para entrenar mostrando su elasticidad con una pierna estirada.

Mantener una rutina de entrenamiento diaria es muy beneficiosa en general, pero en estos días en los que no podemos salir a la calle, ir al gimnasio y movernos, es necesario re-adaptar estos hábitos y forzarnos a hacer algo de ejercicio físico en casa.

En la red hay miles de clases guiadas de diferentes disciplinas y para todo tipo de niveles. En este artículo podéis consultar algunas pautas para entrenar en casa y por qué es beneficioso mantenernos activos aunque no podamos salir de casa.