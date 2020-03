La cuarentena de Arnold Schwarzenegger: un poni, un burro y un mensaje de concienciación

Tutoriales de higiene para prevenir el coronavirus , predicar el cariño por los animales... La cuarentena de Arnold Schwarzenegger es de lo más hilarante que verás por las redes. Y eso que estos días el contenido no es poco... ¡Pero muy surrealista!

A Arnold Schwarzenegger no le falta razón. El actor austriaco sabe que la crisis del coronavirus es un tema serio y ha querido utilizar sus redes sociales para mandar un mensaje de concienciación y alerta. En el vídeo pide que las personas mayores se queden en sus casas para evitar que el aumento de contagios termine por colapsar el sistema sanitario. "Quedaos en casa tanto como podáis. Escuchad a los expertos, ignorad a los necios. Saldremos de esta juntos", dice.

"Es importante que os quedéis en casa ahora… Nadie está autorizado a salir, especialmente en mi caso que soy un hombre de 72 años. Los que tienen más de 65 años no están autorizados a salir en California, así que quédense en casa", explica.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus followers no es el mensaje en sí, sino el hilarante escenario en el que se ha grabado. El actor, que cuida de un burro y un poni, tiene tanta confianza con ellos que hasta los deja entrar en casa. "No salimos, no vamos a restaurantes. Simplemente comemos con Whisky y Lulu. Lo pasamos, bien, nos entretenemos", dice mientras abraza a sus peculiares mascotas.

"Manténganse a salvo, lávense las manos, escuchen a los científicos y expertos. Juntos podemos ralentizar esto y protegernos mutuamente", dice en otro vídeo junto a un perrito yorkshire donde muestra cómo lavarse las manos adecuadamente "al menos 50 veces al día".

No es la primera vez que el actor enseña a sus mascotas en Instagram: