Damiano David y Dove Cameron se casan en Italia: las fotos de su boda en la Toscana

Dove Cameron y Damiano David, en una imagen de febrero de 2025. | Gtresonline

Algo más de nueve meses después de confirmar su compromiso de boda, Damiano David y Dove Cameron han pasado por el altar.

El cantante italiano, líder de Måneskin, y la actriz y cantante estadounidense se han dado el "sí, quiero" este jueves 24 de septiembre en Montalcino, uno de los pueblos más conocidos de la Toscana (Italia).

Los dos artistas, que iniciaron su relación en 2023, apostaron por la originalidad en sus looks nupciales. Para la ceremonia, Cameron apostó por un dos piezas blanco de Valentino, con pantalón fluido y chaqueta cruzada, que combinó con una capa desde los hombros y un ramo de calas blancas. Mientras, para la fiesta, eligió un diseño de Roberto Cavalli creado por Fausto Puglisi.

Por su parte, David optó por un traje color crema de americana cruzada y pantalón a juego, muy alejando de los looks habituales de los novios. Por ahora, se desconoce el diseñador elegido por el cantante.

El enlace civil tuvo lugar en una de las salas decoradas con frescos del histórico Palazzo Comunale, situado en la céntrica Piazza del Popolo, y la ceremonia fue oficiada por el alcalde de la localidad, Silvio Franceschelli.

Tras la celebración en el Ayuntamiento, los recién casados montaron en un Lancia Flavia Vignale Convertible de color beige para poner rumbo a Castiglion del Bosco, el exclusivo resort de Rosewood situado en plena campiña toscana donde continuó la celebración.