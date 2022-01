Damon Albarn carga contra Taylor Swift, y la cantante responde

The Nearer the Fountain, More Pure The Stream Flows. Así se llama el nuevo álbum que el artista británico Damon Albarn promocionaba en una entrevista para Los Ángeles Times. Además de comentar este estreno, en la entrevista tocaron temas tan variados como su actuación en el Walt Disney Concert Hall, o la dificultad de sentarse y tocar en solitario frente a un piano, en lugar de apoyarse en una banda.

Sin embargo, hubo un aspecto de la entrevista que no fue pasado por alto, ni por el entrevistador, ni por la audiencia. Hablaron sobre el talento de otros artistas que, sin lugar a dudas, están a la altura de este gran compositor. Entre ellos, conversaron sobre una de las reinas del pop actual Taylor Swift.

Durante la entrevista, el crítico musical Mikael Wood describió Taylor Swift como una excelente compositora. Sin embargo, y para sorpresa de la audiencia, Damon Albarn cargó contra la cantante y empresaria estadounidense al alegar que, lejos de escribir sus propias canciones, ella las “co-escribe”, lo que no concuerda con su perspectiva “tradicionalista” de la composición.

Ante estas declaraciones, el entrevistador respondió “Por supuesto que sí. Coescribe algunas de ellas”. El cantante, conocido como el líder de la banda de rock Blur, en un intento por modificar el rumbo que la conversación estaba tomando, quiso dejar claro que no estaba “odiando a nadie”. Eso sí, de la misma manera, explicó la diferencia que para él existe entre escribir y co-escribir. “Hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno”, dijo Albarn.

Taylor Swift responde a Damon Albarn

En respuesta a los comentarios del músico, Taylor Swift respondió en Twitter. “Damon Albarn, era una gran admiradora tuya hasta que vi esto”.

La artista ha calificado las palabras de Albarn como “falsas y dañinas”. “No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos”.

Siguiendo este hilo conductor de la conversación, Damon Albarn culpó a la prensa, sosteniendo que sacaron sus palabras de contexto, y dirigiendo su más sincero perdón hacia la cantante. “Me disculpo sin reservas ni condiciones. Lo último que querría es desacreditar tu talento para componer. Espero que lo entiendas”.

Lo cierto es que Taylor Swift escribe todas sus canciones, y ha colaborado con una gran variedad de artistas a lo largo de sus nueve álbumes de estudio, entre ellos, los Jonas Brothers, Ed Sheeran, o Shawn Mendes.