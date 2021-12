Dani Martín, enamorado de nuevo de la influencer 'Meriloves'

Dani Martín no solo está disfrutando de una gran etapa profesional tras el lanzamiento No, no vuelve, su homenaje a El Canto del Loco con el que ha rediseñado su gira; sino que también está viviendo un gran momento a nivel personal.

El cantante madrileño mantiene una relación desde hace tres meses con María Partida, una influencer conocida como 'Meriloves'. Así lo ha desvelado en exclusiva la revista Diez Minutos, que ha publicado varias imágenes de la pareja en su edición de papel.

Según recoge la publicación, Dani y María se conocieron en una comida de la también influencer María Pombo y su marido, Pablo Castellano, íntimo amigo de Dani Martín.

Desde entonces la pareja se ha dejado ver en varias ocasiones paseando por Madrid y disfrutando de varias citas en las que se les ve de lo más ilusionados.

Dani Martín reveló el pasado mes de octubre que tenía muchas ganas de volver a enamorarse: "Ahora me apetece porque gracias a la terapia me quiero un montón y sé que tengo mucho que ofrecer". Además, el artista le confesó a Ibai Llanos hace unos meses que también quería ser padre. "Sería muy enriquecedor tener una experiencia así, pero ¿quién me aguanta a mí?", bromeó con el streamer.

Quién es 'Meriloves', la mujer de la que se ha enamorado Dani Martín

María Partida es una mujer de 33 años conocida en redes sociales como 'Meriloves'. En Instagram cuenta con más de 85.000 seguidores y suele compartir sus estudiados outfits así como otros momentos de su día a día.

María se licenció estudió Derecho y Ciencias Empresariales, y tiene una hija de dos años, fruto de su matrimonio con el futbolista Pedro Mosquera, que actualmente juega en el Sociedad Deportiva Huesca. María y Pedro se casaron en la iglesia de Santiago, en A Coruña, en 2018 y se separaron dos años después.