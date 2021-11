Dani Martín muestra su habilidad oculta: "Me sale mejor cuando estoy borracho"

Dani Martín ha visitado El Hormiguero para presentar No, no vuelve,, su disco con el que le hace un homenaje a la banda de su vida, El Canto del Loco. El artista habló de los detalles de este nuevo trabajo y de qué circunstancias le habían llevado volver a esa época para rescatar estas canciones y darles una segunda vida desde un punto de vista totalmente distinto.

Y no solo musicalmente, Dani ha asegurado que en este disco es en el que mejor ha cantado: "Me he salido de mi lugar de confort donde a veces nos llegamos a caricaturizar. Cuando alargaba tanto las vocales, que Eduardo decía que parecía un gato cuando le pisan la cola", ha explicado. "Yo le aconsejo a los imitadores, por ejemplo a Dani Martínez, que tiene que escuchar este disco porque la imitación es diferente, ya ha cambiado", ha añadido bromeando.

Unas palabras de imitador a imitador, tal como le ha indicado Pablo Motos, ya que a Dani no se le da nada mal eso de imitar a otras personas. "Tengo un talento con amigos, nada más. Y me da una vergüenza que me muero", ha puntualizado el cantante.

"Además, yo se imitar a unos amigos que tienen mucho sentido del humor y no se van a enfadar. Pero se imitarles no cuando están de manera artística frente al público, sino cuando estamos en privado", ha revelado.

Uno de estos amigos a los que le encanta imitar es a su gran amigo Fernando Tejero, sobre todo cuando se acaba de levantar, ya que el actor estuvo viviendo en su casa durante un tiempo y coincidían por las mañanas. Otro de los amigos a los que imita estupendamente es a Leiva, aunque le ha dado más corte imitarlo: "Me sale mejor cuando estoy borracho".

Por último, ha asegurado que también se le daba muy bien imitar a Jesús Puente, pero como el presentador murió hace tiempo ya mucha gente joven no sabe quién es. Pero finalmente, lo imitó recordándonos el mítico programa Lo que necesitas es amor.