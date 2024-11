Dani Martín y los falsos rumores sobre sus problemas de salud: así explicó su delgadez

Dani Martín es ese artista que se apropia de los rumores que circulan sobre su vida privada para darles un sentido artístico. Así, el cantante inició su nueva etapa musical con la publicación de un cortometraje titulado igual que su primer sencillo y que su nuevo álbum: El último día de nuestras vidas.

En el vídeo, estrenado a finales de septiembre, Dani Martín simula su alta de un hospital psiquiátrico después de un ingreso como respuesta a las numerosas especulaciones sobre el estado de su salud mental.

La defensa de Dani Martín de la salud mental

Aunque el madrileño no tiene ninguna enfermedad mental diagnosticada, para él la consulta del psicólogo es un "lugar maravilloso" donde hablar de sus preocupaciones y "abrirse en canal". Así, Dani Martín es conocido por defender la importancia de la salud mental. De hecho, a raíz de los rumores sobre su estado de salud, el artista compartió una importante reflexión en sus historias de Instagram sobre el tema en enero de 2024.

"Tener la capacidad de mostrar tu vulnerabilidad, tu sensibilidad, tu verdad fue, para algunos medios de comunicación, tener problemas de salud mental", dijo con contundencia, algo que posteriormente el cantante canalizaría en su cortometraje con una crítica a los titulares en prensa sobre su salud.

"Eso que llaman locura, tan a la ligera, con el respeto que merece, y yo, andamos aprendiendo de otros, escuchando, atendiendo, indagando, sintiendo, en ese universo paralelo al que nos han mandado esos clickbaits. Qué maravilla. Ahí estaremos encerrados hasta que nos dejen volver a encontrarnos", siguió diciendo en su texto.

Y siguió: "Viva la salud mental. Viva la música sin ir al resultado. Viva lo que sale de las tripas. Vivan los cuadernos, los bolis, las guitarras, los pianos, los sentimientos, las baterías, las ideas, los músicos y músicas, las emociones que llevamos dentro. Desde este lugar donde me metieron a ver conciertos, a aprender, a viajar, a no quedarme en el sofá, os saludamos los locos que nos dedicamos a regar nuestra ilusión y nuestra vocación. Por seguir mostrando mi verdad", dijo después de acudir al concierto de Green Day en la Sala Bataclán de París.

La respuesta de Dani Martín a su delgadez

A mediados de abril, Dani Martín salió a desmentir los nuevos rumores sobre su estado de salud tras unas imágenes de su cambio físico, donde aparecía más delgado tras haber engordado. "Hace un par de años sucedió y ahora está volviendo a suceder otra vez, pero ahora a la inversa, que es el encuentro con gente maravillosa en el día a día, en la calle, que me dicen 'estás más delgado, ¿no?', y digo 'sí, sí', y dicen:'‘no, pero es que estás más delgado' y digo 'sí, sí, sí', '¿pero estás bien?', y digo 'sí, sí. Estoy mejor que hace dos años, que estaba como Miki Ballena'", empezó diciendo en redes sociales.

Dani Martín en el videoclip de 'El último día de nuestras vidas' | YouTube

En el vídeo donde explicó todo, Dani Martín siguió hablando sobre esos encuentros: "Si nos encontramos así en cosas, en la calle, en el súper, en estas cosas que se salen a hacer [...], que sí y que me he puesto gafas porque como van pasando los años, pues cada vez es peor y eso, pero que he adelgazado porque me estoy cuidando", aseguró.

También quiso tranquilizar a sus seguidores sobre su estado de salud: "No estoy mal, ni tengo depresión, ni nada de eso. De hecho tengo la piel mejor, duermo mejor, y todo mejor porque la verdad que el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable, saludable, por una alimentación maravillosa, es increíble".

Y zanjó: "Así que ya nos ahorramos el tema de 'has adelgazado' y todo este kit, ¿vale? Así vosotros ya tiráis para dentro del supermercado, de la farmacia o de lo que fuera y yo también y ya. [...] Todo más fácil y nos quitamos lo de la delgadez y eso porque hay mucho nutricionista y mucho coach últimamente. Bueno, que os mando un beso, que se confirma que sí que he adelgazado, que llevo gafas y que tengo el pelo rubio", zanjó con ironía.

Dani Martín publica 'Me vuelves puto loco' y calienta el lanzamiento de su nuevo álbum | Universal Music

En diciembre de 2022, Dani Martín también habló sobre sus problemas de salud, relacionados con la ansiedad: "Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta", dijo.

También habló sobre su salud física: "A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente, no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario; ahora, sin beber alcohol, mucho más".