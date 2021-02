The Weeknd lanza su álbum 'The Highlights' y anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

A días de su gran debut en la Super Bowl, este domingo 7 de febrero, The Weeknd ha sorprendido a todos con el lanzamiento de 'The Highlights'. Un trabajo recopilatorio que, sin ser un álbum de sus grandes éxitos, recoge parte de sus mejores y más famosas canciones con el objetivo de darse a conocer a un público más amplio.

Aún disfrutando del éxito que le ha proporcionado su último disco de estudio 'After Hours' -que le ha consagrado como uno de los artistas más importantes del 2020, al conseguir más de 500 millones de reproducciones en Spotify solo con su canción 'Blinding Lights'-, el artista canadiense no ha querido desaprovechar el tirón de su gran actuación en la Super Bowl 2021 anunciando este "nuevo trabajo".

Dieciocho son las canciones que se incluyen en 'The Highlights', destacando éxitos como 'Save your tears', 'Blinding lights', 'Starboy', 'Can’t feel my face' y sus colaboraciones con Daft Punk en 'I feel it comin'’, 'Love me harder' con Ariana Grande y 'Pray for me' de la película de Black Panther con Kendrick Lamar.

El disco, con fecha oficial de lanzamiento a 5 de febrero, se puede escuchar ya en todas las plataformas digitales y reservarlo en formato físico.

NUEVO TOUR MUNDIAL DE THE WEEKND, ¡CON PARADA EN ESPAÑA!

Además, el artista canadiense también ha aprovechado este momento para anunciar su próxima gira mundial. Será en el 2022 y le llevará por prácticamente todo el mundo al contar con un total de 104 conciertos.

En España, hará parada en Madrid y en Barcelona. En concreto, será el 24 de octubre en el WiZink Center de Madrid; y cuatro días después -el 28 de octubre-, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 8 de febrero en todas las plataformas y el precio de las entradas oscilaría entre los 45,50 euros y los 90,50 euros.