El inesperado dardo de Karelys Rodríguez a Cayetano Rivera y Eva González

Karelys Rodríguez se hizo conocida por confesar su supuesto romance con Cayetano Rivera durante seis años a espaldas de a mujer del torero, Eva González.

Lo que en su momento supuso una gran crisis para el matrimonio según fuentes cercanas, terminó con el diestro renegando de la joven abogada afincada en Londres.

Después de un buen tiempo alejada de los focos, los reporteros han querido hacerle unas preguntas a Karelys al encontrársela en Madrid cenando con unos amigos. El pasado domingo Cayetano sufrió una cogida durante una corrida, por lo que el torero se encuentra guardando reposo con unas costillas rotas.

"Para cornada, la de Londres", le ha respondido Karelys al reportero, sin poder evitar reírse y haciendo alusión a la ciudad donde tuvo lugar la infidelidad. Aún así, la abogada ha asegurado que no le desea ningún mal: "Yo no le deseo mal a nadie y menos a una persona con la que he compartido sentimientos y con la que he compartido cosas".