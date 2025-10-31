El dardo de Rosalía a Rauw Alejandro en 'La perla', una canción de su nuevo disco 'LUX'

Rosalía y Rauw Alejandro mantuvieron un romance entre 2019 y 2023. Entre medias, la pareja se compró una casa en Manresa (Barcelona) y confirmó su compromiso a través del videoclip de BESO, una de las canciones del proyecto conjunto entre ambos artistas: RR, publicado en 2023.

Ahora, dos años después de su ruptura, numerosos usuarios en redes sociales aseguran que la catalana ha escrito una canción sobre el puertorriqueño. Se trata de La perla, un tema de LUX, el álbum de Rosalía que verá la luz el 7 de noviembre.

La composición, que aún no se ha estrenado, habla de un hombre definido irónicamente como "una perla" del que "nadie se fía". Así lo desvela el adelanto de la canción que la propia cantante ha compartido durante su entrevista con Popcast, un pódcast de The New York Timesque ha tenido el honor de contar con siete adelantos exclusivos de distintas canciones del disco.

Adelanto de 'La perla'

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

Es una perla, una de mucho cuidao'

La relación entre Rauw Alejandro y 'La perla'

Al presentar la canción durante la charla, Rosalía ha reconocido que "siempre hay un villano", ya que uno de los entrevistadores ha comentado que el protagonista de La perla podría encarnar ese papel dentro de la historia del disco. "Hay muchos villanos. La fe en la masculinidad está perdida", ha añadido la catalana.

Estas últimas palabras resultan muy reveladoras, ya que coinciden a la inversa con una frase que le dijo a Rauw Alejandro durante la entrevista que Ibai Llanos le hizo a la pareja en 2023. "Yo tenía la fe perdida en la masculinidad, y fue conocerte y me cambió un poco la situación", le dijo la española al puertorriqueño. Sin embargo, su amor terminó y Rosalía volvió a perder la fe.

Además, el título de la canción podría ser un guiño a PROMESA, una de las colaboraciones de Rosalía y Rauw Alejandro incluida en RR. En ese tema, ambos utilizan la palabra perla en el estribillo: "Una promesa / Nunca es pa' mirar atrás / Si preguntaras / Yo te la volvería a jurar / Como una perla / Que volvió al fondo del mar / Si te perdiera / Sé que te volvería a encontrar".

Aparte, el título también podría ser una referencia al asentamiento La Perla, ubicado en la misma ciudad donde nació Rauw Alejandro: San Juan (Puerto Rico).