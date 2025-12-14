Lady Gaga detiene su último concierto en Australia por la caída de un bailarín

The Mayhem Ball es una de las giras más aclamadas de Lady Gaga, y todavía sigue adelante tras su paso por Barcelona. Estos conciertos empezaron en verano de 2025 y, de momento, tienen previsto concluir en abril de 2026. A pesar de que el espectáculo está medido al minuto por su ambiciosa escenografía, los fallos son imprevisibles.

Durante su último show en Australia, celebrado este sábado 13 de diciembre en Sídney, la cantante estadounidense ha detenido su actuación de Garden of Eden por la caída de un bailarín. Según TMZ, el escenario se había vuelto resbaladizo por las fuertes lluvias en el recinto, lo que ha provocado que Michael Dameski se resbalara.

En ese momento, Lady Gaga ha descendido del escenario para ayudar al miembro de su equipo durante una ovación improvisada del público. Según recoge Billboard, los fans en redes sociales aseguran que la artista habría ayudado al bailarín a encontrar zapatillas con mejor agarre durante la pausa del concierto.

"¡Hola a todos! Estoy bien", ha escrito Dameski en sus redes sociales tras el incidente. "¡Me alegro de haber podido terminar el último show del año! ¡El espectáculo debe continuar!", ha comentado en Instagram.

No es la primera vez

Esta no ha sido la única vez que Lady Gaga ha detenido un concierto de su gira The Mayhem Ball. También ocurrió en Amberes (Bélgica), el 11 de noviembre, cuando la artista paró el espectáculo para ayudar a una fan.

En medio de su interpretación al piano del tema The Edge of Glory, Lady Gaga se levantó de su banqueta tras visualizar problemas en la pista. "Paren, paren, paren. ¿Está todo bien? ¿Están bien?", preguntó la artista ante el posible desmayo de una fan.

Mientras parte del público gritaba a modo de ovación, la estadounidense pidió paciencia hasta que se solucionara el incidente. "Solo un segundo. Esperen un segundo. Si todos pudieran esperar pacientemente para asegurarnos de que ellos están bien...", repitió. Tres minutos después de detener el concierto, Lady Gaga reanudó su actuación tras preguntar una última vez por el estado de la fan.