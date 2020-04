Sam Smith y Demi Lovato están preparados para el amor en 'I'm Ready'

El artista británico y Demi Lovato , unen sus voces en este nuevo y esperado single, 'I'm Ready', que llega con un colorido y cuidado vídeo, en el que demuestran hasta qué punto están preparados para ser amados. Además, Sam Smith anuncia que ha pospuesto el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, que finalmente no se llamará To Die For.

'I'm Ready' es el nuevo single oficial de Sam Smith, para el que ha contado con la impresionante voz de Demi Lovato. Escrita por él mismo junto a Savan Kotecha, Peter Svensson e Ilya Salmanzadeh al cargo de la producción, este potente tema viene acompañado por un videoclip dirigido por Jora Frantzis, y cuenta con una cuidada coreografía de Sean Bankhead.

En 'I'm Ready', Smith y Lovato forman un tándem olímpico preparado para recibir amor.

"I’m ready / For someone to love me", reza la canción (pueder ver la letra al final de la noticia), mientras les vemos ataviados con un chándal blanco a juego, con medallas olímpicas y reivindicando todo tipo de amor, y la valentía de "It’s so hard when you’re with someone / Your heart breaks and it ain’t no fun / But I gotta take that risk tonight"

APLAZA EL LANZAMIENTO DE SU ÁLBUM

Sam Smith tenía previsto publicar su tercer disco el 1 de mayo, pero ya ha anunciado que pospone su lanzamiento, además, anuncia que este nuevo trabajo no se titulará To Die For, como el exitoso single instrospectivo -con sample de Donnie Darko incluido-, en el que volvía a asociarse con Jimmy Napes y el dúo de productores Stargate.

Sam Smith anuncia además en el comunicado, que seguirá trabajando en el concepto del disco durante el confinamiento por el COVID-19: "A todxs mis maravillosxs fans. En primer lugar me gustaría mandaros amor y fuerza a todxs lxs que os habéis visto afectadxs por esta situación. Espero que estéis todxs bien en estos momentos increíblemente raros, desconcertantes y sin precedentes. He estado pensando mucho en las últimas semanas y siento que el título de mi álbum y su inminente lanzamiento no son lo correcto así que he tomado la decisión de continuar trabajando en el álbum y hacer algunos importantes cambios y añadidos".

"Renombraré mi disco y pospondré la fecha de lanzamiento, ambos serán confirmados próximamente. Pero no os preocupéis, habrá un disco este año, ¡lo prometo! Pero hasta entonces voy a seguir trabajando en nueva música en los próximos meses con la que estoy increíblemente emocionado. Gracias por estar siempre a mi lado y por vuestra comprensión y paciencia. Siempre intento hacer lo correcto por vosotros. Siempre. Sam X", finalizaba Sam Smith.

El artista británico nos tiene acostumbrados a un disco cada tres años, y si este nuevo álbum llegara en 2020, seguiría cumpliendo con esta tradición, tras In the Lonely Hour y The Thrill of It All.

ARE YOU READY?

El pasado 9 de abril, Sam Smith publicó una foto en la que aparecía abrazado a Demi Lovato, junto al texto "S+D 4 EVA" ("Sam+Demi para siempre"), más "Everything" ("Todo"), a lo que Demi respondió: "Love you so much" ("Te quiero mucho"), tras lo cual se intercambiaron una serie de emojis y menciones, que nos llevaron hasta el descubrimiento del bombazo: ¡iban a lanzar un tema conjunto!

"You ready? Demi Lovato" ("¿Estás preparada, Demi Lovato?"), le preguntaba Sam Smith, a lo que Demi respondía con un contundente "I'm ready" ("Estoy preparada"). El resto, ya es historia. Aquí te dejamos la letra del tema de Sam Smith y Demi Lovato, 'I'm Ready':

LETRA DEL TEMA DE SAM SMITH Y DEMI LOVATO, 'I'M READY'

It’s a cold night in my bed in the heat of the summer

I’ve been waitin’ patiently for a beautiful lover

He’s not a cheater, a believer

He’s a warm, warm-blooded achiever

It’s a lonely night in my bed in the heat of the summer, oh

It’s so hard when you’re with someone

Your heart breaks and it ain’t no fun

But I gotta take that risk tonight

I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m ready

For someone to love me (For someone to love me)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me, for someone to love me

Ooh, yeah

It’s a hot night in my head in the chill of the winter

No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner

No, not a cheater, a redeemer

He’s a cold, cold-blooded defeater

It’s a hot night in my head in the chill of the winter, no

It’s so hard when you’re with someone

Your heart breaks and it ain’t no fun (Breaks)

But I gotta take that risk tonight

I’m ready, I’m ready, I’m ready, I’m ready

For someone to love me (For someone to love me)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me, for someone to love me, yeah

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

It’s a cold night in my bed in the heat of the summer (Summer, summer)

No, I’ve been lookin’ hard for a lover disguised as a sinner (Sinner, sinner, sinner)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me (For someone to love me)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

I’m ready (I’m ready), I’m ready (I’m ready)

For someone to love me