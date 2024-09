Las desgarradoras palabras de Angelina Jolie sobre la amistad y la soledad: "No tengo relaciones cálidas"

Parece que Angelina Jolie ha recuperado el estatus de gran estrella de Hollywood más allá de los blockbusters que ha protagonizado los últimos años.

Es innegable que su energía y magnetismo son capaces de atrapar a través de la pantalla y con la última película de Pablo Larraín, la actriz vuelve a sonar como una de las candidatas al Oscar a Mejor Actriz. De llevárselo, sería el tercero de su carrera, tras Inocencia Interrumpida (2000) y El intercambio (2009).

En María, la actriz se pone en la piel de la diva riega María Callas durante sus últimos años de vida en la capital francesa antes de su muerte en 1977. Para Angelina no fue fácil ponerse en la piel de la soprano, que con Aristóteles Onasis había vivido un obsesivo y trágico matrimonio que incluyó drogas, violencia sexual y dependencia.

Según cuenta en una entrevista con Hollywood Reporter, el mundo de la ópera le proporcionó "una terapia que no sabía que necesitaba". "No tenía idea de cuánto estaba conteniendo y no dejando salir. Así que el desafío no solo fue técnico, fue una experiencia emocional para encontrar mi voz, estar en mi cuerpo, expresarme", decía. La batalla legal que todavía arrastra con Brat Pitt la sumió en una espiral de tristeza y desesperación.

Al querer saber por cuáles había sido las amistades que la sostenían en sus peores momentos, la respuesta de Angelina fue desoladora. "En realidad, no tengo ese tipo de relaciones. Quizá sea porque perdí a mi madre siendo joven. Quizá porque estoy trabajando. Tal vez sea porque soy alguien a quien han traicionado muchas veces. No tengo muchas de esas relaciones cálidas y cercanas en las que me apoyo tanto", aseguraba.

Marcheline Bertrand, su madre, moría en 2007 a causa de un cáncer. "Mi madre era muy cercana a mí. La perdí. A lo largo de los años, algunos amigos no estuvieron presentes para mi familia en sus momentos de necesidad. Tengo un par de personas en las que confío. ¿Con quién murió María Callas? Con dos personas de confianza", asegura la actriz, asemejando su soledad con la de la cantante griega.

Eso sí, no se considera una persona oscura o introvertida. "Si alguien quiere ver mala televisión y pedir comida tailandesa, soy la primera en ponerme los calcetines de pelo y sentarme a su lado. Me gusta estar con la gente que quiero. No soy alguien que suplica estar sola", ha confesado, y explica que su "placer culpable" no es disfrutar de la soledad, sino "hacer algo que los haga felices. Eso realmente me hace feliz a mí".

Sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox han sido su grandísimo apoyo en estos años complicados. De hecho, ninguno guarda buena relación con Pitt después de desvelarse los abusos continuados a su madre y los episodios de violencia. "Cuando estaba pasando por momentos muy difíciles, ellos venían y me daban un abrazo o una taza de té. Esa fue probablemente una de las cosas más intensas: por lo general, cuando expreso tanto dolor, no es frente a mis hijos. Realmente intentas ocultarles a tus hijos cuánto dolor y tristeza llevas. Y por eso, que estén contigo cuando lo expresas a ese nivel, creo que fue la primera vez que me escucharon llorar así. Eso suele ser en la ducha", revela.