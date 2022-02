El desmejorado aspecto de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, después de permanecer dos meses ingresado

Camilo Blanes comienza a recuperarse después de pasar dos meses con su salud pendiendo de un hilo.

El hijo del cantante Camilo Sesto y Lourdes Ornelas recibía el pasado 26 de enero el alta hospitalaria tras permanecer más de 50 días ingresado en el hospital Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda, donde ha sido atendido por una neumonía y graves problemas respiratorios.

Un aparatoso accidente de bicicleta en una noche fría

El joven, de 38 años, sufrió a finales del mes de noviembre un aparatoso accidente de bicicleta cuando volvía a casa después de pasar tres días de fiesta.

Aquella noche la lluvia y el frío eran intensos, lo que complicó su estado de salud y le provocó una grave neumonía por la que tuvo que ser atendido en la UCI durante las primeras semanas, en las que incluso se llegó a temer por su vida.

Problemas con las adicciones

Ahora que el hijo del artista ha recuperado su libertad, la revista Semana publica unas imágenes de su vuelta a la normalidad en las que se aprecia un evidente cambio físico.

El joven ha sufrido una gran pérdida de masa muscular debido al ingreso y los tratamientos que los médicos le han dado para su recuperación. Un desmejorado aspecto que, aunque resulta impactante, supone un primer paso en la rehabilitación total de Blanes.

Su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, ha hablado en diferentes ocasiones de los problemas de su hijo con las adicciones. A la revista Vanity Fair le aseguraba el pasado mes de noviembre que aunque intenta que su hijo acepte un tratamiento, debe ser éste el que tenga la última palabra sobre su salud.

"He hablado con médicos, abogados, psiquiatras... Todos dicen lo mismo: si él no quiere ingresar, no lo puedes obligar", contó la madre del único hijo del icónico cantante Camilo Sesto, que falleció en 2019 a los 73 años de edad.