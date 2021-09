Un doctor le cierra la boca a Nicki Minaj tras afirmar que la vacuna hincha los testículos

Nicki Minaj fue una de las grandes ausentes de la MET Gala celebrada el pasado lunes 13 de septiembre por un motivo que ella misma explicó a través de sus redes sociales.

La organización del evento pedía que todos los asistentes estuviesen vacunados para evitar contagios de coronavirus, pero parece que Nicki no tiene ninguna intención de vacunarse.

"Quieren que me vacune para la MET. si me vacunan, no será para la MET. Lo será una vez crea que he investigado lo suficiente. Estoy trabajando en eso ahora. Mientras tanto, mis amores, estad a salvo. Usad la máscara sujeta a la cara, no con eso suelto", explicó en Twitter dejando claro que prefiere investigar por su cuenta antes de suministrarse ninguna vacuna.

La historia del amigo de su primo

Para justificar su razonamiento, Nicki tiró del clásico "un amigo de un amigo" para explicar una historia acerca sobre los efectos secundarios de la vacuna:

"Mi primo en Trinidad no se vacunará porque su amigo la recibió y se volvió impotente. Sus testículos se hincharon. Su amigo estaba a semanas de casarse y su prometida ha cancelado la boda. Así que reza y asegúrate de sentirte cómodo con tu decisión, no presionado"

La vacuna no hincha los testículos

Tras este revuelo generado a raíz de las declaraciones de Nicki Minaj, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, fue invitado al programa de la CNN The Lead presentado por Jake Tapper para hablar sobre estos posibles efectos adversos de la vacuna.

"La respuesta a eso, Jake, es un rotundo no", ha respondido. "No hay evidencia de que suceda ni hay ninguna razón mecanicista para imaginar que sucedería".

Aprovechando su visita al programa, le preguntaron qué mecanismos se pueden utilizar para evitar la circulación de informaciones falsas como la difundida por Nicki Minaj.

"Es muy difícil. Hay mucha información errónea, principalmente en las redes sociales. La única forma que conocemos para contrarrestar la desinformación y el error es proporcionar mucha información correcta y, esencialmente, desacreditar este tipo de afirmaciones, que pueden ser inocentes de su parte, no la culpo de nada. Pero debería pensarlo dos veces antes de propagar información que realmente no tiene base, excepto como una anécdota única, y de eso no se trata la ciencia ".