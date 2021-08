Nicki Minaj estalla en Twitter contra Jessie J y desmiente su versión sobre su colaboración en 'Bang Bang'

En 2014, la colaboración entre Jessie J, Nicki Minaj y Ariana Grande llegó a nuestras vidas, sorprendiendo a muchos fans con el gran éxito musical de Bang Bang. Esta canción se convirtió durante mucho tiempo en una de las más reproducidas de ese mismo año y, además, una de las más versionadas por muchos artistas. Así, el tema se convirtió en uno de los más recordados de la compositora británica Jessie J, que pocos éxitos cosechó después de ese gran tema musical.

Sin embargo, la gran experiencia de Jessie J parece que no fue la misma que la de sus compañeras de colaboración, especialmente de Nicki Minaj, que ha estallado en redes sociales ahora contra las últimas declaraciones de la intérprete británica. Durante una entrevista en la edición británica de Glamour, Jessie J detallaba con cariño el desarrollo musical detrás de su canción, antes de que esta se convirtiera en éxito musical.

“Bang Bang era una canción que ya existía. No la escribí yo, sino que es de Max Martin. Ariana y yo la escuchamos y nos encantó, así que dijimos de hacerla juntas. Yo grabé el primer verso, Ariana el segundo y cuando se la enseñamos a Nicki en el estudio nos dijo que tenía que ser parte del proyecto. No la buscamos para preguntarle, sino que ella misma quiso hacerlo. No se me olvidará nunca: estaba en mi habitación de Londres y me mandaron la versión con Nicki. Me puse al borde de la cama, miré al suelo y pensé ‘¿cómo he logrado esto?”, explicaba la artista.

A pesar del buen rollo de estas palabras, a Nicki Minaj no le han sentado muy bien estas declaraciones de la británica y no ha tardado mucho tiempo en desmentir esta versión de Jessie J y mandarle un mensaje poco amistoso a su compañera de profesión: “Cariño, yo no escuché la canción y pedí formar parte de ella. Mi discográfica me pidió que me uniese y me pagó por ello. ¿Cómo iba a oír la canción? ¿Acaso soy un radar de canciones? Esto ya lo dijo otro artista recientemente. Por favor, para. Te quiero”.

Con este tweet, la artista ha atacado duramente a Jessie J, que aún no se ha pronunciado al respecto, al igual que Ariana Grande. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la intérprete de temas como 7 rings o thank u, next también reconocía no ser muy fan del éxito junto a la cantante británica. De hecho, en 2018 la cantante dejó bastante claro que no tenía intención de volver a cantar Bang Bang sobre un escenario si sus fans y su discografía accedían a ello.