El documental de la última charla de Pau Donés llegará a los cines el próximo 30 de septiembre

Dos meses han pasado desde que la voz de Pau Donés se apagó para siempre. Quedan todavía sus canciones, sus letras, sus melodías, su visión de la vida y del amor y ese espíritu libre que tanto ha contagiado durante su carrera musical, una manera de vivir que se propaga a través de éxitos como 'Depende' o 'La flaca'.

El cantante recurrió a su amigo Jordi Évole para grabar una última charla, un testamento audiovisual que se un regalo para fans, seguidores y curiosos. El líder de Jarabe de Palo invitó al periodista a su casa de Vall d'Aran, un paraje idóneo para reflexionar sobre la vida, la muerte y el miedo.

Évole ha dejado claro que él no buscó esa charla, sino que fue el artista quien contactó con el periodista. "Es importante, me llamó y me dijo que le daban el alta y que quería hablar conmigo". De hecho, el propio periodista relató al equipo de Julia en la Onda que cuando llegó el momento de ponerse cara a cara con el cantante, tuvo sus dudas. "Claro que tenía miedo, cómo voy a sacar a Pau así, me preguntaba, y es él el que me decía 'que soy yo".

EN CINES EL PRÓXIMO 30 DE SEPTIEMBRE

Warner Bros será la encargada de distribuir la película en las salas de cine, que la proyectarán a partir del próximo 30 de septiembre. 'Eso que tú me das' está producida por Atresmedia y Producciones del Barrio.

Parte de la recaudación que obtenga se destinará a la investigación contra el cáncer, "como habría querido Pau", asegura Évole, que está expectante por comprobar cómo funciona "una rareza así en una sala comercial".

"NO QUIERO MORIR"

"No quiero morir", admite Pau Donés a Jordi Évole, que a lo largo de esta charla relata que su hija Sara le ha enseñado "a querer y a demostrarlo" y habla sin tapujos del suicidio de su madre, según informa Efe.

En los 64 minutos del documental los momentos duros se alternan con otros más distendidos, y un Donés que se declara seguidor de Peter Sellers y "El guateque" cita entre sus nombres más admirados en la música a Antonio Vega, Celia Cruz y a Carlos Tarque -de M Clan- y, ya de vuelta de todo y sin miedo al qué dirán, asegura que la sardana "es lo más aburrido del mundo".

ESO QUE TÚ ME DAS-Tráiler from FESTIVAL DE MÁLAGA on Vimeo.