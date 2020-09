Jordi Évole sobre la entrevista a Pau Donés: "Tenía miedo de sacar a Pau así y él me decía: 'Que soy yo'"

El periodista habla con el equipo de Julia en la Onda , de Onda Cero , para comentar cómo se desarrolló su última charla con Pau Donés , una conversación que quedó grabada en el documental ' Eso que tú me das ', estrenado en el Festival de Málaga y que pronto llegará a las salas de cine.

Pau Donés y Jordi Évole en 'Eso que tú me das' / Atresmedia

Será el próximo 8 de octubre cuando todo el mundo pueda disfrutar en las salas de cine de 'Eso que tú me das', el documental que guarda la última conversación que mantuvieron Pau Donés y Jordi Évole.

El periodista ha relatado en Julia en la Onda cómo fue aquel encuentro, que tuvo lugar en la casa del cantante en Vall D'Aran quince días antes de su muerte. Évole ha dejado claro que él no buscó esa charla, sino que fue el artista quien contactó con el periodista. "Es importante, me llamó y me dijo que le daban el alta y que quería hablar conmigo".

Cuando llegó el momento de sentarse el uno frente al otro, Évole relata que tuvo sus dudas. "Claro que tenía miedo, cómo voy a sacar a Pau así, me preguntaba, y es él el que me decía 'que soy yo".

El periodista asegura que la conversación con el cantante de La Flaca le ha ayudado en el terreno personal, ya que "no estamos acostumbrados a mirar directamente a la muerte". "Pau, al que le quedaban quince días, decía 'estos días los voy a intentar disfrutar todo lo que pueda.' Cómo no lo vas a hacer tú. Es una lección de vida y la charla me ha servido mucho", reconoce.

El documental, que está bautizado como uno de los últimos estrenos del cantante, 'Eso que tú me das', se estrenó hace una semana en el Festival de Málaga. Aunque se trata de una pieza dura, el periodista asegura que "el impacto inicial es duro, pero cuatro o cinco minutos después entras en su discurso y te olvidas del aspecto".

Además, Évole asegura que desde la familia del cantante "nos dijeron que hemos hecho justo lo que quería Pau". Antes de terminar, el periodista asegura que está satisfecho de no haber estrenado el documental al poco de su muerte. "Estoy contenido de no haberlo emitido inmediatamente, queríamos darle otra dimensión".

"NO QUIERO MORIR"

"No quiero morir", admite Pau Donés, que a lo largo de esta charla relata que su hija Sara le ha enseñado "a querer y a demostrarlo" y habla sin tapujos del suicidio de su madre.

La música, el perdón, la vida y la muerte son las principales temas de conversación de 'Eso que tú me das', el testamento audiovisual que deja uno de los cantantes más queridos de los últimos años.