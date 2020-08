Pau Donés en su última entrevista a Jordi Évole: "No quiero morir"

Fue el pasado 9 de junio cuando la voz de Pau Donés se apagaba para siempre. Tres semanas antes de marcharse, el cantante llamó a su amigo Jordi Évole y le propuso una última entrevista en su casa de la Vall'D Aran, un testamento audiovisual que recoge los últimos pensamientos del líder de Jarabe de Palo. El documental, bautizado como su última canción 'Eso que tú me das', se estrena este miércoles en el Festival de Cine de Málaga.

"Esta entrevista si se ve, se verá cuando ya no estés", le dice el periodista en el trailer que avanza el documental. "Estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde el primer día que me dijeron que me iba a morir, lo que me interesa es la vida. La vida", recalca el cantante, al que ya se le adivina un aspecto físico más débil y desmejorado por la enfermedad.

Conectado a un gotero, Donés contempla la inmensidad de la montaña mientras el periodista se confiesa nervioso. "Igual tengo más miedo yo que tú, ¿tú tienes miedo?", le pregunta. "¿A qué?", sentencia Pau.

ESO QUE TÚ ME DAS-Tráiler from FESTIVAL DE MÁLAGA on Vimeo.

, admite Pau Donés, que a lo largo de esta charla relata que su hija Sara le ha enseñado y habla sin tapujos del suicidio de su madre, informa Efe.

En los 64 minutos del documental los momentos duros se alternan con otros más distendidos, y un Donés que se declara seguidor de Peter Sellers y "El guateque" cita entre sus nombres más admirados en la música a Antonio Vega, Celia Cruz y a Carlos Tarque -de M Clan- y, ya de vuelta de todo y sin miedo al qué dirán, asegura que la sardana "es lo más aburrido del mundo".

El documental se estrenará en salas de cine el próximo 8 de octubre y parte de la recaudación que obtenga se destinará a la investigación contra el cáncer, "como habría querido Pau", ha anunciado Évole, que está expectante por comprobar cómo funciona "una rareza así en una sala comercial".

Esa charla entre dos amigos concluye con las montañas de Aran de fondo, preguntándole el periodista a Pau Donés qué música quiere para los créditos finales, a lo que el músico contesta cantando con dificultad algunas estrofas de 'El sitio de mi recreo', de Antonio Vega.