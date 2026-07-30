Cuánto llevaba Kanye West sin actuar en España

Te interesa Kanye West llega a Madrid: la polémica detrás de sus conciertos cancelados en seis países europeos

Este jueves 30 de julio, el Riyadh Air Metropolitano de Madrid vive una noche muy especial con el concierto de Kanye West, en la que es la única fecha del YE Live World Tour en nuestro país. Una cita que los fans del rapero llevan esperando mucho tiempo, ya que han pasado 20 años desde su primer y último concierto en España.

Fue el 12 de marzo de 2006 cuando Kanye West viajó hasta Barcelona para cantar en la sala Razmatazz, donde presentó su disco Late Registration. Acompañado de una banda y un cuarteto de cuerda, el cantante de hip hop actuó frente a dos mil fans.

La ciudad condal fue la elegida para el último show de la parte europea del Touch the Sky Tour. Para celebrar el final de la gira, Kanye West interpretó temas como Diamonds from Sierra Leone, Touch the sky, Heard em say y Gold Digger.

Dos décadas después, y con diez álbumes más a sus espaldas, el rapero de Atlanta regresa a España por todo lo alto y actuará frente a las setenta mil personas que acoge el estadio Metropolitano en su máxima capacidad.

La breve actuación de Ye en la Puerta de Alcalá

Aunque el de Barcelona ha sido el único concierto en España de Ye hasta la fecha, cabe recordar que en 2010 el artista regresó a nuestro país para cantar en la Puerta de Alcalá de Madrid. La actuación, que duró unos minutos, formaba parte de una celebración musical previa a la entrega de premios MTV EMA 2010 que tuvo lugar en la Caja Mágica de la capital.

El artista interpretó Hurricane junto a Leto y su tema Power en solitario. Además de Kanye West, otros artistas internacionales como Katy Perry, Linkin Park y 30 Seconds to Mars también se subieron al escenario de la Puerta de Alcalá. Aunque hubo 88.000 personas como público en las calles de Madrid, el espectáculo musical no era una cita exclusiva del rapero.