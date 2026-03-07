Bad Gyal, sobre Palestina: "Toda persona con empatía entiende que algo así no puede suceder"

Bad Gyal siempre se ha pronunciado a favor de Palestina frente a Israel. De hecho, el pasado 29 de enero, la catalana participó en el concierto benéfico Act X Palestine en el Palau Sant Jordi de Barcelona junto a otros artistas, tales como Rosalía, Amaia, Morad, Oques Grasses o Yerai Cortés.

Ahora, con motivo del estreno de su segundo álbum de estudio Más cara, Bad Gyal explica por qué quiso formar parte de este evento solidario con Palestina: "Para mí, no era político. Es un genocidio, es algo humano", empieza diciendo en su entrevista con Jenesaispop.

"Simplemente creo que toda persona humana con emociones, sentimientos y empatía entiende que algo así no puede suceder en el mundo. En 2026 es muy loco, es inhumano, entonces para mí no había mucha vuelta de hoja. Y además somos tan víctimas de ese sistema y estamos rodeados de empresas sionistas de las que no podemos escapar en el día a día", añade.

En este sentido, Bad Gyal reflexiona sobre lo difícil que es evitar "todo lo relacionado con las estructuras de poder que luego apoyan" a Israel. "Veo muy complicado escapar de eso por la construcción social en la que vivimos. Y me lo aplico a mí. No soy perfectamente intachable ni tendré ninguna mancha en mi historial: he bebido Coca-Cola, tengo un iPhone… Pero en lo que yo sí puedo hacer, siento que no hay mucha discusión", añade.

"En Estados Unidos la realidad es otra"

Durante la composición de su nuevo disco, Bad Gyal viajó a Estados Unidos y comprobó que allí la situación es muy distinta a España respecto a Palestina. "Cuando trabajas allí sabes que hay personas que no piensan como tú y están ahí. Hay veces que no puedes escapar porque el sistema es el sistema, pero no voy a dejar de posicionarme o de decir mi opinión sobre cómo debería ser solo porque el sistema sea así", comenta. Y zanja: "Creo que aquí hay más consciencia que allí".