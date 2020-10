Las dudas de Cristina Pedroche sobre el vestido de las Campanadas: "No quiero que nadie se sienta ofendido"

A falta de dos meses para la noche de Fin de Año, Cristina Pedroche explica sus dudas sobre el vestido de este 2020, un "año complicado" que ha hecho a la presentadora replantearse su look para las Campanadas.

Cada año, Cristina Pedroche comienza a preparar con varios meses de antelación su vestido para las Campanadas en Antena 3.

La presentadora lleva desde 2014 cumpliendo con una cita que le hace especial ilusión, la ocasión perfecta para dejarse llevar y explotar al máximo su faceta creativa. Con propuestas cada cual más extravagante, Pedroche consigue todos los 31 de diciembre sorprender a la audiencia con llamativos vestidos, bikinis floreados y hasta diseños de fibra de vidrio.

"NO QUIERO QUE NADIE SE SIENTA OFENDIDO"

Cuando todavía quedan dos meses para la gran noche, Cristina Pedroche ha compartido con sus seguidores de Instagram la presión que siente sobre esta fecha. Este 2020 ha sido un año complicado para todos y la presentadora tiene dudas sobre cómo debería ser su vestido: sobrio, fantasioso, discreto...

"No sé si es porque estamos viviendo un año complicado, raro, atípico... Pero se acercan las Campanadas y me entran los nervios, pero este año son nervios de inseguridad, miedo...", decía la presentadora con tono de preocupación.

"Por un lado es un sueño dar las Campanadas y despedir el año con vosotros. Tengo dudas porque hasta me planteo si tendría dar las Campanadas", explicaba visiblemente afectada por estas dudas, que no la ayudan a decidirse con el corte del vestido. "Por un lado pienso... Igual debería ponerme un vestido más sobrio, pero claro si elijo un vestido más sobrio, dejo de ser yo", señalaba.

"Tampoco quiero que nadie se sienta ofendido porque yo en ese momento intente celebrar la vida y seguir adelante... No sé, tengo muchas dudas. También pienso en la gente que se entretiene viéndome esa noche. Criticando o no criticando... Pues ya hemos conseguido en ese momento que la gente piense en otra cosa. También es duro para mi porque está siento un año muy duro para todos, y no sé", se sinceraba.

JOSIE DESVELA LOS PRIMEROS DETALLES EN 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Josie Fernández-Pacheco se encarga cada año de asesorar a Cristina Pedroche en la elección del traje. Fue él el creador del diseño de fibra de vidrio que lució el año pasado, una coraza dorada que no dejó indiferente a nadie. El experto en moda adelantaba este martes en 'yu, no te pierdas nada' la primera pincelada sobre cómo será este año el vestido de Cristina Pedroche, con quien deducimos que ya se ha puesto a trabajar para la cita de este 31 de diciembre.

"Es la fantasía catárquica que nos merecemos", adelantó Josie sobre el próximo modelito de Cristina Pedroche para las campanadas. Sobriedad descartada, por lo tanto.

LOS VESTIDOS DE CRISTINA PEDROCHE A LO LARGO DE LOS AÑOS

Pedroche debutó en 2014 en las Campanadas de laSexta con un vestido negro de transparencias. Su segunda vez fue en Antena 3, de la mano de Carlos Sobera, en 2015. Su 'Vestido Sirena', de Pronovias, conquistó con las transparencias extremas y no pasó desapercibido, provocando un aluvión de críticas.

En 2016, lució un espectacular diseño de Pronovias, inspirado en una 'Noche Estrellada'. En la Nochevieja de 2017, volvió a sorprender en las Campanadas con un mono transparente con bordados blancos y abotonadura en los tobillos, obra de del director Artístico de Pronovias, Hervé Moreau.

Pedroche despidió 2018 con un vestido diseñado por la firma Tot-Hom, que parece un bikini floreado. Este último año, el 2019, lo cerró con el mencionado diseño de fibra de vidrio.