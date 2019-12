Cristina Pedroche publica el vídeo de su paseo 'desnuda' por la Puerta del Sol, antes de las Campanadas 2019

Cristina Pedroche lo tiene todo listo para dar las Campanadas en Antena 3 , y unas horas antes de mostrar su esperado vestido, la colaboradora de Zapeando quiso saber qué pensaba la gente que llevará puesto para despedir el año en la Puerta del Sol , junto a Chicote . Pero no contenta con eso, y haciendo gala de su sentido del humor, Pedroche ha aparecido ' sin nada puesto' para provocar a los viandantes madrileños, que no han dudado en hacerle fotos, mientras ella posaba.

"No es cuestión de atreverme. Es cuestión de ser libre y de elegir lo que me de la gana. Os vais a quedar de piedra. 😜 Os espero con muchísimas ganas mañana ❤️❤️❤️❤️ #PedrocheCampanadas 🍇", escribía la mediática colaboradora en la publicación del vídeo. En él, aparece con el cuerpo pixelado, simulando que está desnuda, y posando como un maniquí, tal vez para favorecer que los memes inunden las redes sociales, horas antes de dar las Campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote, para despedir el 2019.

Este año vuelven a repetir el binomio Pedorche-Chicote, que tanto éxito les ha dado los últimos años, y también polémica, ya que el vestido del año pasado generó un gran revuelo. Floreado y lleno de transparencias, los pétalos tapaban lo justo, dejando ver la trabajada figura de la presentadora de tan mediático momento. ¿Qué sorpresa nos habrá preparado para este año? ¿Irá desnuda directamente? ¡No lo creo! Aunque para despistar aún más, Pedroche ha publicado un resumen de los últimos modelitos que ha llevado:

La presentadora de televisión no ha dado demasiados detalles sobre su look, solamente sabemos que no llevará ropa interior, que quiere sentirse como una auténtica diva y sobre todo quiere estar cómoda y sexy. Pero además, ha añadido que el diseño de este año, a cargo del estilista Josie, “triunfa o se hunde”. En Espejo Público de Antena 3, aseguraba que lleva “ocho meses trabajando en el vestido”, y reitera que es “muy perfeccionista”. ¡Solo toca esperar unas horas para averiguarlo!

¿QUÉ IMAGINA LA GENTE?

Cristina Pedroche ha también compartido un vídeo en las redes sociales en el que sale a la calle para conocer cómo cree la gente que será el vestido de Nochevieja. Muchos opinan que directamente irá "desnuda" y, ante este aluvión de mensajes, la mujer de Dabiz Muñoz ha demostrado que se atreve a hacerlo, ¿quién dijo miedo?

También sus compañeros de Zapeando quisieron conocer más detalles sobre su vestido, ¡pero Cristina no suelta prenda! 😜