Josie desvela los primeros detalles sobre el vestido de Pedroche en las Campanadas: ¿fantasía o sobriedad?

El experto en moda da las primeras pinceladas en ' yu, no te pierdas nada ' sobre cómo será el vestido que Cristina Pedroche se ponga este 2020 para dar las Campanadas, una elección que ha despertado muchas dudas en la presentadora.

Josie es el mayor consejero de Cristina Pedroche para su gran cita anual: las Campanadas de Fin de Año en Antena 3. La presentadora lleva desde 2014 sorprendiendo a la audiencia con diferentes propuestas.

Su primera vez fue en 2014, en laSexta, con un vestido negro de transparencias. La segunda fue en Antena 3, de la mano de Carlos Sobera, en 2015. Su 'Vestido Sirena', de Pronovias, conquistó con las transparencias extremas y no pasó desapercibido, provocando un aluvión de críticas.

En 2016, lució un espectacular diseño de Pronovias, inspirado en una 'Noche Estrellada'. En la Nochevieja de 2017, nos volvió a sorprender en las Campanadas con un mono transparente con bordados blancos y abotonadura en los tobillos, obra de del director Artístico de Pronovias, Hervé Moreau.

Pedroche despidió 2018 con un vestido diseñado por la firma Tot-Hom, que parece un bikini floreado. Este último año, el 2019, lo cerró con un diseño de fibra de vidrio creado por el mismísimo Josie Fernández-Pacheco, gran amigo de la presentadora.

Precisamente ha sido él, Josie, el encargado de dar las primeras pistas sobre cómo será el vestido de este 2020. Sin duda alguna no ha sido un año fácil para muchos sectores, ya que la pandemia ha causado estragos en la economía del país y los ánimos no están para grandes celebraciones. Eso sí, según las palabras de Josie en 'yu, no te pierdas nada', la propuesta será espectacular, aunque muchos pensaban que este año la sobriedad marcaría las campanadas y sus excepcionales circunstancias.

"Es la fantasía catárquica que nos merecemos", adelantó, dejando a Ana Morgade y el equipo con la miel en los labios. Sobriedad descartada, por lo tanto.

LAS DUDAS DE CRISTINA PEDROCHE PARA RECIBIR EL 2021

Precisamente este lunes la presentadora compartía con sus seguidores de Instagram sus dudas respecto a la elección de este año. Pedroche no tiene muy claro qué hacer y así lo ha transmitido:

"No sé si es porque estamos viviendo un año complicado, raro, atípico... Pero se acercan las Campanadas y me entran los nervios, pero este año son nervios de inseguridad, miedo...", decía con tono de preocupación.

"Por un lado es un sueño dar las Camapanadas y despedir el año con vosotros. Tengo dudas porque hasta me planteo si tendría dar las Camapanadas. Por un lado pienso... Igual debería ponerme un vestido más sobrio, pero claro si elijo un vestido más sobrio, dejo de ser yo", explicaba.

"Tampoco quiero que nadie se sienta ofendido porque yo en ese momento intente celebrar la vida y seguir adelante... No sé, tengo muchas dudas. También pienso en la gente que se entretiene viéndome esa noche, criticando o no criticando... Pues ya hemos conseguido en ese momento que la gente piense en otra cosa... Pero también es duro para mi porque está siento un año muy duro para todos, y no sé", terminaba.