Dabiz Muñoz continúa la tradición y posa con el 'vestido-bikini' de Pedroche de las anteriores Campanadas

"Pues ya estamos todos preparados para esta noche 🤣🤣🤣 @dabizdiverxo ❤️#PedrocheCampanadas 🍇", escribe Cristina Pedroche junto a la publicación de la foto de su marido luciendo el vestido-bikini floral del año pasado. Un diseño que fue muy criticado en la Nochevieja de 2018, pero también muy defendido por el propio Dabiz Muñoz, que siempre apoya incondicionalmente a la colaboradora de Zapeando y presentadora, junto a Alberto Chicote, de las Campanadas 2019 en Antena 3.

👉Pedroche se disfraza de Dabiz Muñoz, ¡con un 'ejército de pedroches' con su "vestido-bikini"!

PEDROCHE PASEA 'DESNUDA' POR LA PUERTA DEL SOL

Consciente de que su puesta en escena de las Campanadas es uno de los momentos más esperados del año, Cristina Pedroche ha querido provocar a los viandantes. Y lo ha hecho paseando 'desnuda' por la puerta del Sol, horas antes de dar las Campanadas 2019 en Antena3. Pero también ha querido saber qué es lo que espera ver la gente mientras coman las 12 uvas en Nochevieja, así que no ha dudado en preguntarles, ¡y algunos creen que directamente no llevará ropa! 😂

"No es cuestión de atreverme. Es cuestión de ser libre y de elegir lo que me de la gana. Os vais a quedar de piedra. 😜 Os espero con muchísimas ganas mañana ❤️❤️❤️❤️ #PedrocheCampanadas 🍇", escribía la mediática colaboradora en la publicación del vídeo:

La presentadora no ha dado demasiados detalles sobre su look, solamente sabemos que no llevará ropa interior, que quiere sentirse como una auténtica diva y sobre todo quiere estar cómoda y sexy. Pero además, ha añadido que el diseño de este año, a cargo del estilista Josie, “triunfa o se hunde”. En Espejo Público de Antena 3, aseguraba que lleva “ocho meses trabajando en el vestido”, y reitera que es “muy perfeccionista”.

EL APOYO INCONDICIONAL DE DABIZ MUÑOZ

Cada año, su marido el chef de DiverXO, Dabiz Muñoz, se enfunda el modelito de las últimas Campanadas de su chica, como muestra de apoyo, confianza y ¡sentido del humor! Así, le hemos visto lucir monos con transparencias, vestidos ajustado, ¡o el último y atrevido diseño que llevó la presentadora!

Justo después de dar las Campanadas del año pasado, Dabiz Muñoz había publicado una foto junto a ella, en la que decía: "Feliz año 2019 !!!!!!!! Empiezo el año como acabé el 2018, con mucho amor y siendo asquerosamente felizzzzzzzzzz!!!!!"

Pero este apoyo incondicional va más allá de las palabras. Y si ella se pone un mono transparente, él también. Sin duda se trata de un apoyo en ambas direcciones, porque ¡la propia Cristina está aprendiendo a cocinar! Y al parecer, ya le sale bastante bien. Claro que eso es un poco más difícil que embutirse en un sugerente vestido-bikini de flores... ¿O tal vez no?

¡Venga, chavalxs! No perdamos nunca la capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¡o perderemos la medida de lo realmente importante! 😉

👉 Dabiz Muñoz posa con el mono transparente que Cristina Pedroche lució en las Campanadas 2018