Laura Escanes regresa a las redes sociales para explicar su ausencia: "He pasado momentos de mucha debilidad"

Laura Escanes está viviendo un verano muy diferente al que se habría imaginado, aunque siempre de la mano de su inseparable Risto Mejide y de su hija en común, Roma. Hace diez días, el pasado 11 de agosto, la modelo e influencer decidió retirarse de las redes sociales para centrarse en su familia y en sí misma, justificando su decisión en que "lo más importante es la salud mental de cada uno".

Aunque no la hemos visto grabar el contenido que es habitual en ella, sus seguidores no la han perdido de vista gracias a su marido, el publicista y presentador de televisión Risto Mejide, que se ha encargado durante esta semana de hacernos saber que Laura estaba en perfectas condiciones y disfrutando al máximo de las vacaciones.

La modelo sorprendió ayer a sus seguidores con un par de vídeos nuevos en su cuenta de TikTok. Al ritmo del remix de 911 de Jhay Cortez y Sech y con un escueto mensaje, la influencer dejaba caer a sus seguidores que, de momento, las cosas van viento en popa y que puede que pronto la pudiéramos ver en marcha otra vez por su cuenta de Twitter y de Instagram. "Todo bien", decía Laura Escanes en uno de los vídeos de TikTok.

Sin embargo, pocas horas después, la influencer ha reaparecido en Instagram, tras este apagón, para agradecer el apoyo de sus seguidores y sincerarse sobre el motivo de este parón, algo que no había hecho desde que su profesión de influencer la hizo conocida en toda España.

"Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar", explicaba la modelo, que aseguraba no estar ahora en su mejor momento. "No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí".

"Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre. Leí algo el otro día que decía: “Puedes con todo, pero no con todo a la vez”. Así, Laura Escanes se sinceraba sobre el difícil año profesional y personal que ha atravesado y que ha hecho que, finalmente, haya decidido distanciarse de las redes sociales temporalmente

Para finalizar, la influencer ha querido agradecer el apoyo de todos sus seguidores y de su familia en estos duros momentos, por haberla aguantado "cuando no me aguanto ni a mí misma". También ha tenido buenas palabras para sí misma por mostrar sus debilidades "cuando así lo sentía". "Mostrar que no siempre somos fuertes, nos hace fuertes. Así que poco a poco, no hay prisa", concluía Laura Escanes.

No sabemos si esto es un punto final para esta desaparición de las redes sociales de Laura Escanes, pero lo que está claro es que está disfrutando de estas vacaciones alejada de las redes sociales, pero más cerca que nunca de su familia.