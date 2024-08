Las duras palabras de Imane Khelif tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos: "Me odian"

Te interesa El drama de Alberto Ginés tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La polémica internacional sobre su sexo no ha impedido que Imane Khelif haya conseguido alzarse con la medalla de oro en boxeo femenino. La argelina ha sido una de las protagonistas de los Juegos Olímpicos de París 2024 por motivos extradeportivos, ya que la acusaron de ser una persona trans o de ser "biológicamente hombre".

Lo cierto es que Imane Khelif es una mujer, y así lo demuestran las partidas de nacimiento que tuvo que enseñar su padre en redes sociales para mitigar las críticas a su hija. Ahora, este viernes, la boxeadora ha conseguido la medalla de oro tras vencer a la china Yang Liu por unanimidad de los cinco jueces.

Las palabras de Imane Khelif tras su victoria en París 2024

La boxeadora Imane Khelif se ha pronunciado sobre su victoria y sobre la polémica alrededor de su participación en los JJ. OO. tras obtener el oro. Según reporta AP, sus primeras palabras han sido de agradecimiento: "Durante ocho años, este ha sido mi sueño y ahora soy campeona olímpica y medalla de oro". También ha querido agradecer el gran apoyo recibido por su país: "Quiero dar las gracias a todas las personas que han venido a apoyarme. A toda la gente de Argelia y a toda la gente de mi base".

La prensa no ha dudado en preguntarle sobre la polémica, y ella ha asegurado que eso solo eleva la relevancia de su victoria. "Eso también le da un sabor especial a mi éxito por esos ataques", ha dicho.

"Estamos en las Olimpiadas para rendir como atletas, y espero que no veamos ataques similares en futuras Olimpiadas", ha comentado antes de volver a agradecer el apoyo recibido. "El público y los aficionados desempeñaron un papel muy importante cuando me apoyaron. Ese apoyo me dio fuerzas y me ayudó a perseverar", ha confesado Khelif.

Imane Khelif con su medalla de oro en París 2024 | Getty Images

"Llevo años soñando con los Juegos Olímpicos, incluso mis padres soñaban con los Juegos Olímpicos. Para toda la gente que estaba en mi contra, esta es mi forma de reaccionar...", ha dicho en referencia a su victoria. "El pueblo argelino se merece esta medalla. El pueblo argelino me conoce. Saben quién soy y mis capacidades sobre el terreno. Hoy les he hecho felices", ha comentado.

Khelif también se ha pronunciado sobre la descalificación que sufrió por parte de la Asociación de Boxeo Internacional porque "no cumplía con los criterios de elegibilidad necesarios requeridos". "Me odian, y no sé por qué", ha confesado la boxeadora. "Les envié un único mensaje con esta medalla de oro, y mi dignidad y mi honor están por encima de todo", ha añadido.

Desde Argelia, miles de personas han salido a las calles de Argel (la capital del país) para celebrar la peleada victoria de Imane Khelif en boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024.