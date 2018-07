Ed Sheeran ayuda a su amigo a pedirle matrimonio a su novia

Sabíamos que Ed Sheeran era un romanticón, pero no sabíamos hasta qué punto. Pues bien, nuestro pelirrojo británico ha aprovechado un parón en su gira para ejercer de Celestina y ayudar a su amigo Jake Roche en la petición de mano de la integrante de Little Mix , Jesy Nelson .

"Hoy hace un año que la conocí en el Manchester Arena, por lo que era justo, con un poco de ayuda de mi amigo, que esto sucediera", escribía el romántico novio en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que aparece de rodillas pidiéndole matrimonio a la chica con Sheeran en medio de ambos tocando uno de sus temas. Por su parte, el autor de Thinking Out Loud le contestó que para él había sido un placer compartir ese momento con ambos.



La novia de 24 años, que se dio a conocer en el programa The X Factor, se mostró emocionada en las redes sociales con la increíble petición de mano de su novio. "¡No puedo creer lo que acaba de ocurrir! ¡El momento más surrealista de mi vida y todo el mundo que más quiero estaba allí para compartirlo con nosotros! Me siento como la chica más afortunada del mundo ahora mismo, literalmente, ¡no puedo dejar de llorar! Futura señora Roche", escribió en la cuenta oficial de su cuarteto femenino.