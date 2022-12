Eduardo Navarrete escribe una carta a Verónica Forqué por el aniversario de su muerte con dardo para Patricia Conde incluido

Este martes 13 de diciembre se cumple un año desde que la conmoción se apoderase del público español. La actriz Verónica Forqué se suicidaba en su domicilio de Madrid tras haber padecido durante varios años severas depresiones y problemas de salud mental.

Poco antes había terminado de emitirse la edición de MasterChef Celebrity en la que Forqué decidió abandonar precisamente para centrarse en su recuperación. Compartió set de rodaje durante semanas con Eduardo Navarrete, que antes había despuntado como modisto en Maestros de la Costura, programa que le convirtió en una figura pública.

Mucho revuelo se formó tras el fallecimiento de la actriz. Algunos compañeros de profesión criticaron la avalancha de mensajes negativos que Forqué había recibido de las redes durante la emisión del reality culinario e incluso se atrevieron a señalar culpables. Una polémica morbosa y sucia que empañó en cierto modo el homenaje de despedida que Forqué merecía. Era, es y será uno de los iconos más importantes del cine español. Y así se la debe recordar.

Así, un año después de su pérdida, Eduardo Navarrete ha querido dedicarle a la actriz una extensa carta -publicada en Vanitatis- en la que le muestra su amor. "Yo estoy completamente seguro de que tú y yo nos volveremos a encontrar, más tarde que pronto, para poder hacer y disfrutar de muchas cosas juntos", le dice antes de lamentar no haberla conocido antes para aprender más aún de ella. "Tengo la sensación de no haberte podido disfrutar lo suficiente, porque me da la sensación de que te conocí en la prórroga del partido...", asegura.

Con un toque de humor, Navarrete quiso poner a Forqué al día de la actualidad en su carta. "No te puedes imaginar cómo está aquí la cosa con el tema del Mundial… Es todo un auténtico solar, pero ya lo de Masterchef ni te cuento; hubieras alucinado. Hay una a la que se le ha ido la olla y dice que hay concursantes que fuman durante las grabaciones (risas), ¿te lo puedes imaginar? Madre mía, nos tendría que haber visto, qué viajes tan divertidos hicimos, Vero", escribe el diseñador en su misiva.

Navarrete se refiere a las palabras de Patricia Conde sobre supuestas manipulaciones en el programa. La actriz y presentadora cargó contra la organización de Masterchef por, según su testimonio, expulsarla por su falta de "show" y no de cocinado. Unas polémicas palabras que escribió en su cuenta de Instagram y más tarde eliminó.

"Nunca supe qué pasaba por esa cabecita antes de tomar tu última decisión. La verdad, solo sé que de haber tenido la más mínima oportunidad de hablar contigo, hubiese hecho todo lo posible por que siguieras aquí. Nunca me cansaré de decirte: ¡Te quiero y siempre te querré, Vero!", se depide el modisto.