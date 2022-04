Eduardo Navarrete: transformista a los 17 años, su amistad con Verónica Forqué, su relación con la familia y su talento para la moda y la costura

Eduardo Navarrete nació en Alicante hace 28 años, en 1994. Desarrolló su faceta creativa desde su adolescencia, cuando con solo 17 años tuvo claro que la moda formaría parte de su vida. Gracias a su talento, su simpatía y su compromiso, ha logrado el reconocimiento de diseñadores tan aclamados como Lorenzo Caprile, Palomo Spain o María Escoté, sus mentores en Maestros de la Costura.

Su relación con su familia, difícil por su sexualidad

Aunque no se dedicaría a la moda de forma profesional hasta más adelante, Navarrete siempre vio sus trabajos en el transformismo como una manera de expresar su identidad. Para su familia, que regentaba un restaurante como negocio familiar, no fue un camino fácil de aceptar.

"En mi casa lo pasé muy mal y fue una época muy dura, ya que no tenía ningún apoyo. Lo único que tenía claro es que no podía retroceder. Era muy joven, tenía 16 años, y no había marcha atrás. Yo siempre tuve muy claro lo mariquita que era, igual que ahora, y que solo podía tirar hacia adelante", dijo en una entrevista con Mujer Hoy hace un par de años.

Transformista con 17 años

Era todavía un adolescente cuando la ropa y el maquillaje comenzaron a formar parte de su día a día. Actuaba en locales, bailaba en discotecas y recorrió media España con su show, llegando incluso a dar el salto internacional trabajando en París o Nueva York.

"Comencé a ganarme la vida en la noche a los 17 años como travesti o transformista de muchos sitios. Primero en Alicante, Murcia y Valencia. De allí pasé a Ibiza, donde estuve unos cuatro años, y me abrió muchas puertas a nivel internacional ya que he bailado en París, en Italia… Ese mundo me ha permitido tener una agenda y ser conocido en ciertos círculos de la farándula que son muy cercanos a la moda", contó a Beatriz Cortázar.

Ahora, con 28 años, tanto la relación con su familia como su situación personal han cambiado y mejorado. Poco a poco empezó a tener el apoyo de su entorno, que cada vez valoraba más sus esfuerzos por salir adelante. "Hoy tengo una relación estupenda con todos, padres y abuelos. Para mí fue un shock muy grande decir cuál era mi sexualidad y no te quiero contar cuando dije que era travesti. Es lo del caldo y las dos tazas. Sé que no veían bien nada de lo que hacía, pero cuando empecé a desfilar en pasarelas o bailar en Nueva York al menos no me veían como una mamarracha", aseguró en la misma entrevista. Su hermana, además, trabaja como su socia.

Su abuela ha sido uno de sus grandes apoyos en el mundo profesional. Llegó incluso a financiar una de sus últimas colecciones de moda, un dinero que regaló a su nieto sin que el resto de su familia lo supiese. Lo contó el propio Navarrete en la visita al taller de Maestros de la Costura que hizo su abuela en el último programa antes de la semifinal.

Su incursión en la moda gracias a la televisión

Su trabajo como emprendedor en la moda se encarriló todavía más después de su participación en el talent show Maestros de la Costura, donde además de destacar por su carácter y creatividad, hizo muy buenas migas con los jueces, diseñadores de primera línea como María Escoté, Lorenzo Caprile y Palomo Spain.

Se graduó en diseño de moda en IDEP Barcelona y a raíz de su salida del programa funda su propia firma de moda, Eduardo Navarrete, con la que se ha convertido en una de las voces emergentes del panorama nacional.

Para la presentación de última colección, Supermercados Navarrete, no faltaron los rostros conocidos. Hizo muy buenas migas en MasterChef con Teleru Campos, Miki Nadal o Arkano, que no dudaron en apoyarle, igual que la desaparecida Verónica Forqué, a la que le unía una relación muy especial.

Su gran amistad con Verónica Forqué

Conoció a Verónica Forqué gracias a su participación en MasterChef, programa donde entablaron una bonita amistad. En los descansos del rodaje leían juntos la Biblia. "Un día me dio una Bibia y me dijo 'lee'. Era una biblia de su madre, leía en voz alta 'El milagro de Lázaro' pero como si estuviese recitando a Lorca. Terminamos llorando", contó el modisto antes de la muerte de la actriz en una entrevista con yu, No te pierdas nada.

Navarrete se mostró destrozado tras el suicidio de su amiga, que había sufrido varias depresiones severas en los últimos años. "Y pensar que ayer estaba hablando contigo … pero por qué? … ADIÓS amiga LOVE U !!! Una grande de este país, gracias por aportar tanto al cine y a la cultura popular, siempre en el recuerdo de todos, por tu carrera y trayectoria y más en mi corazón por todos esos momentos que hemos pasado juntos tan íntimos ! LOVE U DARLING ❤️ admiración por ti siempre ! Gracias por haberme regalado tus últimos momentos , lloro de dolor", escribió en su cuenta de Instagram.