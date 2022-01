Elena Furiase presume de embarazo con sus primeras curvas premamá: "Algo crece en mí"

Tras confirmar su embarazo la pasada semana, Elena Furiase ya ha estrenado su barriguita de premamá. La actriz afronta ahora su segunda maternidad junto a su marido, Gonzalo Sierra, con el que se casó el pasado 18 de septiembre en la finca Dehesa Montenmedio, en Vejer de la Frontera.

La actriz acaba de atravesar el primer trimestre de embarazo y ya se muestra emocionada por los cambios que está sufriendo su cuerpo, muy diferentes a los que tuvo durante el embarazo de Noah, su primer hijo. La nieta de Lola Flores ya está viendo como "algo crece en mí otra vez" y así lo ha querido compartir con sus seguidores en Instagram, donde ha presumido de curvas.

Ataviada con unos pantalones negros y su suéter gris, la intérprete ha dejado constancia de estos primeros meses de embarazo tras la confirmación, marcando su silueta.

"2º round… Madre mía cómo se nota todo antes en el segundo embarazo. Así estaba yo de casi cinco meses con Noah…Tardó un siglo en salirme la tripa, y ahora... ¿Os pasa lo mismo mamas “de segunda? Eso sí, feliz, ¡siempre feliz!", anunciaba Furiase en sus redes sociales, comparando sus dos experiencias en el ámbito de la maternidad. Han pasado ya tres años desde que la actriz diera a luz a su pequeño Noah, en octubre de 2018, y ahora se prepara para recibir a su segundo hijo.

En la fotografía, han sido muchos los compañeros y amigos que han felicitado a la futura mamá. Entre ellos, algunos como Bibiana Fernández, Inma Cuesta, Lorena Castell, Cristina Castaño, Silvia Abascal o Patricia Montero han sido algunos de los que se han dejado caer por la publicación para mandar todo su cariño a Elena Furiase.

Será su segundo hijo junto a Gonzalo Sierra

Apenas unos meses después de su boda con su marido, el músico y empresario Gonzalo Sierra, la pareja ha comenzado este 2022 con mucha ilusión: serán padres por segunda vez este año. La actriz confirmó hace tan solo unos días para la revista ¡Hola! que volvía a estar embarazada.

Furiase no ha tenido tapujos a la hora de hablar de la feliz noticia a través de sus redes sociales. Lo hizo la pasada semana, después de que muchos medios hablaran de su embarazo como una "exclusiva vendida": “Es algo normal y natural”, ha confesado la hija de Lolita, que asegura que “no hay que darle más bombo del que tiene”. De esta manera, la actriz señalaba que en ningún caso ha vendido como exclusiva su embarazo y ha recordado que, debido a su perfil público, "las noticias no corren, vuelan".

Sin embargo, estos comentarios no han hecho que la intérprete pierda la sonrisa ante la gran noticia que ha llegado a la familia Flores, pues dentro de unos meses tendrán un nuevo miembro: “Estoy muy feliz y de tres meses. He intentado llevarlos lo más en secreto posible porque los tres primeros son complicados”, confesaba la actriz.

Así, la actriz también ha dedicado unas agradecidas palabras por el apoyo y los mensajes de felicitación que ha recibido en los últimos días tras el anuncio de su embarazo: “Gracias a todos, pero sobre todo a todas, por vuestros mensajes tan bonitos, que aunque parezca que no los leo, los leo! Pero es que sois muchas… pero os agradezco la ilusión! Os llevo en mi corazón”.