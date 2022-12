Elizabeth Hurley se pronuncia sobre los rumores de que el príncipe Harry perdió la virginidad con ella

El próximo 10 de enero verá la luz Spare, la autobiografía el príncipe Harry donde desvelará los entresijos de la Familia Real Británica y cómo fue su vida allí antes de casarse con Meghan Markle.

En esta biografía Harry revela que perdió la virginidad con una "hermosa mujer mayor en el campo" cuyo nombre no ha sido desvelado. Sin embargo, los medios británicos han apuntado a que se trata de la actriz Elizabeth Hurley, de 57 años.

Elizabeth Hurley era propietaria de una casa en Gloucestershire, una zona rural situada al suroeste de Inglaterra. Según Insider, miembros de la familia real, entre los que se encuentran el rey Carlos II y la princesa Ana, también han sido propietarios de casas de campo en esta misma zona.

De ser cierto este encuentro sexual entre la actriz y un jovencísimo príncipe Harry, se habría producido poco después de que ésta finalizase su relación con el también actor Hugh Grnat, en el año 2000.

Elizabeth Hurley zanja los rumores

Ante tanto revuelo mediático, el periodista Michael Odell no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle por estos rumores durante una entrevista para The Times. "Yo no. No culpable", respondió Hurley entre risas, a lo que Odell insinuó que podría estar bromeando sin querer decir la verdad. . "No, yo no. Absolutamente no", insistió la actriz para zanjar el asunto.

La publicación de las memorias del príncipe Harry estaban previstas para este 2022, pero la muerte de la reina Isabel II ha hecho que se retrasen hasta principios de 2023.

Por su parte, estos rumores han llegado en un momento muy complicado para Elizabeth Hurley. En marzo murió de un infarto su exnovio, el jugador de críquet Shane Warne, con 52 años. Por otro lado, el padre de su hijo Damian, Steve Bing, murió por suicidio en 2020.