"Ella me gustaba, pero tampoco quería hacer nada": Duki detalla cómo empezó su relación con Emilia

El documental Rockstar Duki desde el fin del mundo narra cómo empezaron a salir los artistas argentinos Duki y Emilia, que a día de hoy son una de las parejas más mediáticas. Y por ello le preguntó Pablo Motos en la visita del rapero a El Hormiguero .

El rapero argentino Duki está en plena promoción por su documental Rockstar Duki desde el fin del mundo, y una de sus paradas ha sido El Hormiguero.

La producción, que ya está disponible en Netflix, sigue la vida más allá de las cámaras del intérprete de Goteo. Y entre las partes más virales se encuentra cómo se forjó su relación sentimental con la cantante Emilia.

Duki y Emilia llevan juntos desde hace cinco años, y se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la música urbana. Ambos se apoyan en sus respectivos proyectos, y así lo muestran en eventos públicos y en sus propios conciertos.

Sobre ese comienzo de la relación le preguntó Pablo Motos al rapero, y el artista detalló cómo surgió el amor entre ambos. "Éramos del mismo grupo de amigos, y justo llegó la pandemia y estábamos sin mucho que hacer, y nos juntábamos todos los días para pasar el rato", empezó a explicar.

Una noche Emilia y Duki se quedaron solos en la casa donde pasaban el rato: "Nos quedamos viendo vídeos de YouTube, y ya como a las seis de la mañana me fui". El argentino intentó reprimir sus sentimientos por el bien común: "Ella me gustaba, pero tampoco quería hacer nada porque éramos del mismo grupo de amigos e iba a ser incómodo. No quería ponerla en esa situación, al menos que ella me diera una señal".

Sin embargo, esa noche todo cambió, y dio el paso Emilia: "Pero cuando me subí al Uber me mandó un mensaje en el que me decía que se moría de ganas por darme un beso. Así que volví". "Bajé al del Uber y le robé el auto", bromeó junto a Trancas y Barrancas.

La forma en la que el rapero conoció a la madre de la artista también es curiosa, y así lo contó en El Hormiguero, en clave de humor: "Conocí a su mamá antes, cuando fui a un show de Emilia. Estaba ella y no la conocía, me acuerdo que me miró y me agarró las manos y me dio las gracias por cuidar a su hija. Pensé que me lo decía porque me veía cara de narcotraficante y quería que me alejara de Emilia".