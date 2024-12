Una emocionada Lizzo desvela cómo se siente tras las acusaciones de acoso sexual

En 'Baby, This Is Keke Palmer'

La cantante estadounidense Lizzo ha comentado en el podcast Baby, This Is Keke Palmer cómo se siente actualmente, más de un año después de que tres exbailarinas la acusasen en agosto de 2023 por de acoso sexual y hostilidad.

La de Detroit ha intentado poner en contexto la situación antes de abordar sus sensaciones. "Estaba viviendo literalmente mi sueño, y luego la gira terminó y tres exbailarinas simplemente me sorprendieron por completo con una demanda. Me dolió mucho porque eran tres ex bailarinas, así que no estaban en la gira. No terminaron la gira con nosotras. Pero, independientemente de eso, estas fueron personas a las que les di oportunidades. Estas eran personas que me agradaban y las apreciaba como bailarinas, las respetaba como bailarinas", ha indicado.

Durante la entrevista, Lizzo ha destacado que no se arrepiente de cómo ejerció su liderazgo durante la gira, aunque sí que reconoce que ha aprendido de cara a futuro. "Siento que he perdido parte de mi inocencia", ha indicado, destacanado que ha sentido estas acusaciones como "una traición" porque era personas que "había cuidado".

"Escuché todas las otras cosas como el acoso sexual, y pensé: están intentándolo bien, no sé qué están tratando de hacer. Pero este es el tipo de cosas que los medios pueden convertir en algo que no es. Seamos claros, no hice nada malo", ha explicado.

Una dura etapa "oscura", como ha definido este tiempo, que incluso casi la lleva a abandonar la música en marzo, aunque finalmente ha seguido imprimiendo todos sus esfuerzos en sus carrera y en reforzarse física y mentalmente.