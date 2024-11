El emotivo gesto de Richard Gere hacia Rozalén: "Casi me hago un Pepe Viyuela"

Rozalén es una de las mayores artistas que tenemos en nuestro país. La sensibilidad de sus letras y su compromiso fuera de los escenarios, la hacen una de las personalidades más queridas dentro del mundo de la música.

Precisamente, la artista de Girasoles ha recibido el reconocimiento de una de las figuras más icónicas del mundo del cine: Richard Gere. El actor, ganador de un premio Globo de Oro, es famoso por sus papeles en diversos films como Pretty Woman o Chicago. Todo ello, ocurrió en la gala ELLE for Future, una gala dedicada a la sostenibilidad y en la que el actor y su pareja Alejandra fueron reconocidos su labor social y medioambiental con el proyecto Sierra a Mar y la fundación 'Xala With Heart'.

Al evento, celebrado en el Hotel Four Seasons de Madrid, acudieron personalidades como Antonio Banderas, Eugenia Martínez de Irujo, Vicky Martín Berrocal, Mónica Cruz, Boris Izaguirre, entre otros.

Uno de los protagonistas de este encuentro fue la música. Primero actuó Pablo López al piano, y tras este momento, Rozalén se subió al escenario, donde interpretó su tema Entonces. Tras su actuación, la intérprete de La Puerta Violeta protagonizó una de las anécdotas de la noche. Tras su actuación, el actor estadounidense se acercó hasta el escenario para felicitar a la albaceteña. Un momento, con el que la artista de Comiéndote a besos no ha dudado compartir en redes. "¡Ni la bandolera me quité con los nervios! Casi me hago un Pepe Viyuela con Richard Gere", confesó la cantante.

Rozalén no dudó en compartir este momento por redes a través de sus stories titulando con un "mi surrealista vida".

Reacciones en redes

Su público no ha dudado en reaccionar a este momento. Es el caso de Ana Milán, quien ha bromeado diciendo: "¡Amiga, me he puesto yo nerviosa! Tres veces me lo he visto (sin respirar)". A su vez, la presentadora de Antena 3 Noticias, Esther Vaquero, comentaba: "¡Madre mía, madre mía! Todo merecido". Un momento único en el que ha quedado inmortalizado en la memoria de muchos.