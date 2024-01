El emotivo homenaje a Matthew Perry en los Emmys con la canción 'I'll be there for you'

La huelga de guionistas de Hollywood impidió que los Premios Emmy 2023 se celebrasen el año que les tocaba, pero no hemos tenido que esperar mucho para que vuelvan los galardones de la Academia de Televisión.

La edición nº 75 ha coranado a The Bear, Sucession y Bronca como mejores series del año. La nostalgia invadió el Teatro Peacock de Los Ángeles (California) durante el in memorian, ese segmento de la ceremonia que honra a los miembros fallecidos durante el último año. Actores, actrices, directores, guionistas o productores son recordados cada año en un vídeo que repasa varias fotografías.

No cabe duda de que una de las pérdidas más sentidas de este año fue la del actor Matthew Perry, conocido en el mundo entero por dar vida al sarcástico y ágil Chandler Bing en Friends. La sitcom de los cinco amigos continúa siendo un fenómeno 30 años después de su estreno.

El actor fallecía a los 54 años en su casa sumergido en el jacuzzi de su casa de LA. La autopsia reveló que murió de manera accidental por "los efectos agudos de la ketamina", un anestésico con propiedades psicodélicas. Según esto, el ahogamiento no fue más que un factor secundario.

Una trágica pérdida que cayó como un mazazo para tanto para sus compañeros de reparto como para la comunidad fan. Y en los Premios Emmy le han recordado haciendo un guiño a la serie que le dio la gana. I'll be there for you, la mítica canción de The Rembrandts que fue cabecera de Friends sonó en la voz del dúo musical The War and Treaty. Al piano, Charlie Puth, encargado de la música de esta sección de la ceremonia.

La gala tuvo otros grandes momentos y reencuentros, como la aparición de Christina Applegate, que fue diagnosticada en 2021 con esclerosis múltiple y estaba nominada como Mejor Actriz por la serie Muertos para mi.